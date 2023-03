El emotivo recuerdo de "Moncho" Aranda de sus excompañeros: "Se nos fue un pedacito de la radio"

"Haberme enterado que partió el Moncho es enterarme que perdimos un pedacito de la radio. Tengo los mejores recuerdos, con un estilo particular le dio un encanto a la noche que pocos se imaginan por el alcance y la llegada que tuvo. Un compañero muy animado, siempre alegre y me llenó de tristeza haberme enterado de la noticia", dijo el jefe de la División Noticias de LT9, Oscar Fruttero, a UNO Santa Fe.

"Yo recuerdo del Moncho haberlo tenido como conductor y yo oyente hasta 1992, que entro a la radio y lo conozco", contó por su parte Mariano Colombo, periodista de la emisora.

Colombo destacó que Aranda era "un tipo que desplegaba un humor político punzante porque el no se desmarcó de su compromiso político. En sus imitaciones siempre tenía también una posición sobre la realidad santafesina y del país".

image.png

Acerca del emblemático programa "Noche, Luz y Moncho", el periodista recordó que "el empieza para un público general, pero que termina muy identificado con la vida del camionero. En determinadas horas de la madrugada, en varias provincias argentinas, se tocaba bocina en el medio de la ruta. Y aquel que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando no entendía nada".

Otro mítico programa conducido por Aranda fue "La carpa del Moncho", donde realizaba imitaciones de diversos personajes que se encontraban, virtualmente, en una bailante.

"No se salvaba nadie. Él, haciendo gala de su gran manejo del código radial, empezaba a invitar a todos los compañeros de la radio a esa bailanta y llegábamos virtualmente a ese baile. A mi me cargaba por petiso, yo no alcanzaba a ver la persona que iba a sacar a bailar ¡Ni los grandes conductores se salvaban! Aparecían Larriera, el gobernador, las telefonistas, las chicas de la limpieza. Moncho era un tipo espontáneo, talentoso, irreverente, que seguramente pide que lo recordemos con una sonrisa", contó Colombo a UNO Santa Fe.

Otro periodista y conductor de la emisora que recordó a "Moncho" fue Germán Dellamónica, quien lo describió como "un tipo alegre, feliz, lo recuerdo así. Un tipo jodón, que llegaba a la radio y hacía jodas a todo el mundo".

"Los camioneros cuando dejaban de trabajar en sus momentos libres venían a la radio y lo acompañaban durante gran parte de la madrugada, y se comunicaban con otros comañeros en otros puntos del país. Fue un fenómeno radial", consideró Dellamónica.

"Él llegaba cuando terminaba el programa de mi viejo (NdR: Roberto "Cacho" Galé), y se ponía a preparar el programa con su locutora y productora y hacía chistes permanentemente. Siento mucho que nos haya dejado porque va a ser falta en la radio de Santa Fe", manifestó el periodista.