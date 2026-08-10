En Santa Fe, los docentes universitarios ratificaron el paro de la próxima semana y evalúan sumarse al de este miércoles

Oscar Vallejos, secretario general de ADUL y secretario adjunto de CONADU Histórica, cuestionó al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que la pérdida salarial de los docentes universitarios ronda el 30%. Además anticipó que analizan adherir al paro nacional de 24 horas convocado por FATUN para este miércoles 12 de agosto.

Docentes universitarios ratificaron el paro para la semana del 18 de agosto y analizan adherir a la medida de 24 horas de FATUN este miércoles 12.

El inicio del segundo cuatrimestre encuentra nuevamente a las universidades públicas atravesadas por un conflicto salarial. En Santa Fe, los docentes universitarios ratificaron el paro nacional previsto para la próxima semana y, al mismo tiempo, analizan la posibilidad de adherir a la medida de fuerza de 24 horas convocada por el gremio de trabajadores no docentes para este miércoles 12 de agosto.

Al respecto, Oscar Vallejos, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) y secretario adjunto de CONADU Histórica, cuestionó la política del Gobierno nacional hacia las universidades y sostuvo que el principal reclamo pasa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El dirigente aseguró que la situación salarial se agravó durante los últimos meses y estimó que actualmente existe una diferencia cercana al 30% entre los salarios que perciben los docentes y los valores que deberían alcanzar de acuerdo con la actualización prevista por la normativa.

“Empezamos el segundo cuatrimestre sin que el Gobierno resuelva esa cuestión nuclear de que nos actualice el salario de acuerdo a lo que la ley establece. Hay una diferencia en términos de porcentaje entre lo que estamos percibiendo y lo que correspondería por ley, del orden, ya ahora, del 30%”, señaló Vallejos.

LEER MÁS: Ley de Financiamiento Universitario: rectores de la UNL y la UNR exigieron su implementación y denunciaron incumplimientos de Nación

Los docentes ratificaron el paro de la próxima semana

CONADU Histórica resolvió realizar una semana de paro nacional desde el 18 de agosto, una vez finalizado el feriado del lunes. La medida se enmarca en el plan de lucha que llevan adelante los gremios universitarios por la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Vallejos confirmó que los docentes de la Universidad Nacional del Litoral acompañarán la medida y explicó que todavía se trabaja para alcanzar una acción coordinada con el resto de las organizaciones sindicales. "Se va a adherir y estamos trabajando para que la medida sea fuerte”, afirmó en LT9.

José Busiemi

El dirigente reconoció que se trata de una decisión compleja para los trabajadores, pero sostuvo que el deterioro de los ingresos obliga a profundizar el reclamo.

“Es una medida difícil porque ningún docente quiere estar de paro. Estamos de paro porque necesitamos contender con el Gobierno en estas condiciones y necesitamos que cumpla la ley, nos pague lo que debe”, sostuvo.

LEER MÁS: Paro nacional universitario el próximo miércoles: gremios reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Evalúan adherir al paro de este miércoles

Mientras se prepara la huelga de la próxima semana, en Santa Fe también se analiza la posibilidad de que los docentes universitarios se sumen al paro nacional de 24 horas convocado por FATUN para este miércoles 12 de agosto, medida que afectará al personal no docente de las universidades nacionales.

Vallejos confirmó que ADUL todavía no había definido su adhesión, aunque señaló que el tema se encontraba en discusión. “Este miércoles 12 hay un paro que convocó la FATUN, que es el sector de no docentes. Estamos viendo si nos vamos a adherir a ese paro conjuntamente o no”, explicó.

De concretarse la adhesión, la medida tendría un impacto mayor en la actividad de las universidades públicas santafesinas, particularmente en la Universidad Nacional del Litoral.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Para Vallejos, el conflicto no se limita a una discusión salarial. El eje central está puesto en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en una medida cautelar que, según explicó, estableció mecanismos de actualización para los salarios docentes y las becas estudiantiles.

“El conflicto judicial estableció una cautelar sobre dos artículos por razones alimentarias: el artículo 5, referido a salarios, y el artículo 6, a becas. Esa cautelar fue ascendiendo hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Corte nos dio la razón: se tiene que aplicar la cautelar”, señaló.

Según el dirigente, esa resolución quedó firme en junio, pero el Gobierno nacional todavía no habría aplicado sus disposiciones.

“Estamos ante un Gobierno que incumple la ley, y eso es altamente preocupante, porque ahora hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que nos da la razón en un sentido nuclear”, sostuvo.

El reclamo de los docentes universitarios por la Ley de financimiento gentileza

El dirigente también cuestionó la evolución de las becas estudiantiles y advirtió sobre las consecuencias que la situación económica genera en el acceso y la permanencia de los estudiantes en las universidades públicas.

“Ni hablar de las becas estudiantiles. En el Litoral se van a conocer ahora los datos de degradamiento del primer cuatrimestre, que son altos, y esa es la otra preocupación”, señaló.

LEER MÁS: Financiamiento universitario: la rectora de la UNL celebró el fallo de la Corte pero advirtió que "no es el final del partido"

Una pérdida salarial que, según los gremios, se profundizó

Vallejos también cuestionó los índices de inflación utilizados como referencia para las actualizaciones salariales. Afirmó que la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los docentes es mayor a la que reflejan los porcentajes oficiales utilizados en las negociaciones.

“Ya no es el 28,5% como habíamos establecido el mes pasado, porque tenemos inflación. La realidad nuestra es que sabemos que ese dato que el Gobierno está proponiendo es un dato ficticio, que la realidad es que estamos mucho más alto en las inflaciones”, manifestó.

El dirigente recordó además que, durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, los docentes universitarios sufrieron una fuerte pérdida del poder adquisitivo que, según sus estimaciones, todavía no lograron recuperar.

“En los dos primeros meses perdimos el 40% del salario y eso no nos hemos recuperado más”, afirmó.

También impulsan una nueva Marcha Federal Universitaria

Además de las medidas de fuerza, los docentes universitarios trabajan en la posibilidad de realizar una nueva Marcha Federal Universitaria durante los próximos meses.

Vallejos señaló que desde ADUL y CONADU Histórica consideran que la movilización debería realizarse durante la primera semana de septiembre, aunque reconoció que todavía no existe un acuerdo definitivo entre todas las organizaciones.

“Nosotros decimos que en la primera semana de septiembre habría que hacer la marcha; hay otros que opinan que tiene que ser en octubre. Estamos construyendo ese escenario porque las marchas son efectivas en la medida que son masivas”, explicó.

Para el dirigente, el desafío es lograr una convocatoria amplia que reúna a docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y distintos sectores vinculados con la defensa de la universidad pública.

“No se hace una marcha con un sector único, hay que tener un acuerdo fuerte porque todos tenemos que convocar”, sostuvo.

LEER MÁS: El Gobierno y las universidades acordaron una mejora salarial y más fondos, pero sigue la disputa judicial por el financiamiento

Vallejos recordó la movilización de 2024

Al analizar el conflicto actual, el secretario general de ADUL recordó las movilizaciones universitarias de abril de 2024 y consideró que aquellas protestas obligaron al Gobierno nacional a modificar parte de su estrategia.

“El proyecto inicial del Gobierno era cerrar la universidad o achicarla a su máxima expresión. No pudo hacerlo porque en abril de 2024 la marcha fue tan impresionante, tan enorme la movilización a favor de la universidad, que el Gobierno tuvo que retroceder”, afirmó.

Según Vallejos, el conflicto posteriormente se concentró en los salarios docentes y en las condiciones de permanencia de los estudiantes.

“Pasó a atacar el núcleo de la universidad: a los estudiantes y a los docentes”, sostuvo.

De cara al escenario político, el dirigente aclaró que las organizaciones sindicales no tienen una pertenencia partidaria, aunque admitió que las políticas que adopten los distintos espacios respecto de la educación superior tendrán incidencia en el futuro.

“Nosotros no somos una organización partidaria”, afirmó, aunque agregó que respaldarán a quienes defiendan “un proyecto de defensa de la universidad”.

“Con Milei ya lo vimos: soportar cuatro años más de esta situación sería lamentable”, concluyó.

De esta manera, el inicio del segundo cuatrimestre vuelve a estar marcado por la conflictividad en las universidades públicas. Mientras los docentes santafesinos ya ratificaron su adhesión al paro de la semana del 18 al 22 de agosto, en las próximas horas podría definirse si ADUL también se suma a la medida de fuerza de este miércoles 12, en coincidencia con los trabajadores no docentes.