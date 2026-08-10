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Duro cruce entre CAME y Marcos Galperin por la caída de ventas minoristas: "Hay un sesgo político", sentenciaron desde Santa Fe

Roberto Slobodianuk, referente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en Santa Fe, salió a responderle al fundador de Mercado Libre luego de que el empresario cuestionara el informe que midió una baja del 3,8% interanual en las ventas minoristas pyme durante julio.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de agosto 2026 · 20:58hs
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Galperin cuestionó la caída en las ventas difundida por CAME y desde Santa Fe le respondieron: cierres de negocios y sesgo político

José Busiemi

Galperin cuestionó la caída en las ventas difundida por CAME y desde Santa Fe le respondieron: "cierres de negocios" y "sesgo político"

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió su informe mensual con una noticia poco alentadora para el comercio de cercanía: las ventas minoristas pyme cayeron 3,8% interanual en julio, con una contracción del 2,1% respecto de junio y un acumulado de -2,7% en los primeros siete meses del año.

Horas después, el dato encontró un contrapunto inesperado: Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, salió a cuestionarlo públicamente. Este lunes, Roberto Slobodianuk, referente de CAME en Santa Fe, le respondió.

LEER MÁS: Mercado Libre: del negocio de las ventas al de los préstamos, con subsidios del Estado

Un informe que marca 15 meses de caída

Según el relevamiento de CAME, el descenso interanual de julio se explicó por "el agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior", combinado con "la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar", factores que profundizaron la cautela del consumidor. El informe también relevó el humor de los comerciantes: el 44,5% definió su escenario como desfavorable —dos puntos más que en junio— y el 61,5% consideró que la coyuntura no es propicia para nuevas inversiones.

Por sectores, seis de las siete actividades mostraron retrocesos interanuales: los más golpeados fueron Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). La única excepción positiva fue Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (+1%). En paralelo, las ventas online de los comercios con local a la calle crecieron 14,9% interanual, un dato que grafica el corrimiento del consumidor hacia otros canales.

Consultado sobre estos números, Slobodianuk fue categórico al describir el momento del sector: "Se quebró la tendencia, podríamos decir, se terminó la burbuja del aguinaldo, del Mundial y demás, y se retomó de nuevo el ritmo de las ventas, el escenario económico que marca que realmente el consumo está muy caído", señaló. Y agregó una precisión que busca despegar el dato de julio de una lectura aislada: "La tendencia ya lleva 15 meses de caída. Está demostrando que el comercio minorista y minorista pyme no está repuntando, al contrario, se está resintiendo, estamos registrando ya cierres de negocios".

El cuestionamiento de Galperin

El dato de CAME no pasó inadvertido para Marcos Galperin. El fundador de Mercado Libre lo cuestionó a través de la red social X, planteando: "Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre", y sumó: "Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo". El posteo del empresario recibió, además, el respaldo del presidente Javier Milei, quien lo calificó de "masterclass".

El dato que esgrimió Galperin no es menor: la compañía reportó en el segundo trimestre del año ingresos netos por US$10.169 millones, un salto del 50% interanual y el ritmo de expansión más acelerado de los últimos cuatro años, según su propio balance.

La respuesta de Slobodianuk: "Es un dato muy segmentado"

Consultado puntualmente por el cruce con el empresario, Slobodianuk no eludió la polémica y explicó por qué, a su entender, la comparación entre ambas mediciones no es válida: "Nosotros estamos midiendo comercio físico, estamos midiendo el almacén o la ferretería y demás. Él habla de su nicho, de su sector, que es el comercio electrónico, que dentro de lo que es el universo de las ventas minoristas es un porcentaje muy chico todavía, pese al boom", sostuvo.

El referente santafesino de CAME fue más allá con una estimación propia sobre el peso real del comercio electrónico en el total de las ventas del país: "Estamos hablando que puede ser un 10, un 12, generosamente un 20% de lo que se maneja en ventas totales del país, con lo cual el dato es muy segmentado", afirmó.

"Hay un sesgo evidentemente político"

Slobodianuk vinculó la crítica de Galperin con el clima político en torno a los indicadores económicos del Gobierno. "Aquí hay un sesgo evidentemente político. Nosotros no estamos diciendo que es culpa del Gobierno, estamos diciendo que no se vende, pero este señor sale a cuestionar lo que nosotros decimos en una defensa corporativa con la política de este Gobierno", disparó.

El cruce dejó una acusación de fondo: para el referente de CAME, la respuesta de Galperin tuvo más de jugada política que de planteo comercial. La entidad, en cambio, remarcó que su relevamiento es un termómetro técnico y sectorial.

Came Marcos Galperin Mercado Libre Santa Fe
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