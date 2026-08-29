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Colón va por la cuarta victoria al hilo y Delfino repetiría el equipo ante Racing (C)

Colón visitará este domingo a las 17 a Racing de Córdoba, en el Miguel Sancho de Nueva Italia. Todo indica que Iván Delfino sostendrá a los mismos 11.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2026 · 18:16hs
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Colón va por la cuarta victoria al hilo y Delfino repetiría el equipo ante Racing (C)

Colón atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y buscará prolongarlo este domingo, cuando visite a Racing de Córdoba desde las 17, en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia, por la fecha 27 de la Zona A de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Colón tiene en el radar a un mediocampista ofensivo que juega en Primera División

El equipo de Iván Delfino llega con el envión de haber conseguido tres victorias consecutivas, justamente la misma cantidad de partidos que lleva el entrenador desde su regreso al banco sabalero. San Telmo, Patronato y San Miguel fueron las víctimas de una racha que permitió recuperar protagonismo en la pelea de arriba.

Ahora, el desafío será conseguir otro triunfo fuera de Santa Fe y mantener la marcha en una etapa del campeonato donde cada punto empieza a tener un peso mayor.

Delfino probó una variante, pero mantendría la base en Colón

Durante uno de los entrenamientos de la semana, Delfino ensayó con Franco García en lugar de Leandro Garate. Esa modificación también implicaba adelantar a Ignacio Lago para acompañar a Alan Bonansea en el ataque.

Sin embargo, la prueba no habría convencido al cuerpo técnico para trasladarla al partido. Todo indica que el entrenador finalmente apostará por la continuidad del equipo que derrotó 2-1 a San Miguel en Los Polvorines.

Delfino probó con Franco García en la semana, pero otra vez apostaría por la fórmula del doble nueve en Colón.

Delfino probó con Franco García en la semana, pero otra vez apostaría por la fórmula del doble nueve en Colón.

De esta manera, Garate conservaría su lugar y volvería a conformar la dupla ofensiva con Alan Bonansea, mientras que Lago seguiría ocupando el sector ofensivo desde una posición más retrasada.

Una defensa que encontró estabilidad

Uno de los aspectos que explica la recuperación de Colón está en la solidez que encontró en su última línea. Matías Budiño se consolidó bajo los tres palos, mientras que Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet conformaron una defensa que viene repitiéndose y que le dio mayor seguridad al equipo.

En el mediocampo también hay nombres que parecen haberse ganado la confianza definitiva de Delfino. Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago serían nuevamente los encargados de ocupar esa zona.

Lértora, además, viene de marcar uno de los goles en la victoria ante San Miguel, mientras que Toledo se ganó un lugar dentro de la estructura titular, también anotando un golazo para abrir otro duro partido.

El ataque, con doble nueve en Colón

En ofensiva, Delfino volvería a confiar en Garate y Bonansea, una fórmula que utilizó en Los Polvorines y que pretende sostener en Nueva Italia.

Más allá de que la dupla todavía busca mayor eficacia de cara al arco rival, el entrenador apuesta por la continuidad y por darle rodaje a una estructura que le permitió conseguir tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Así, el equipo que se perfila para enfrentar a Racing de Córdoba es: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Leandro Garate y Alan Bonansea.

Un partido importante para seguir escalando

Colón afrontará en Córdoba una nueva oportunidad para ratificar su recuperación. El triunfo ante San Miguel le permitió continuar prendido en la parte alta de la Zona A y ahora buscará sumar nuevamente como visitante.

LEER MÁS: Todo lo que Colón buscará por primera vez en la temporada ante Racing de Córdoba

Racing de Córdoba, por su parte, necesita hacerse fuerte en el Miguel Sancho para acercarse a los puestos de clasificación al Reducido. Por eso, el partido tendrá importancia para ambos. El árbitro será Pablo Giménez.

Después de haber ganado los tres partidos desde el regreso de Delfino, Colón buscará dar otro paso adelante. El entrenador parece haber encontrado una fórmula y, pese a haber probado una alternativa durante la semana, todo indica que en Córdoba volverá a apostar por la máxima que suele imponerse en el fútbol: equipo que gana, no se toca.

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