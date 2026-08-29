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Santa Fe sostiene las escrituras de compraventa de inmuebles, pero Rosario empuja la caída provincial

En la Primera Circunscripción, con sede en la ciudad de Santa Fe, las escrituras de compraventa cayeron apenas un 0,26% interanual entre enero y junio, muy por debajo del retroceso del 6,32% que sufrió la Segunda Circunscripción (Rosario). A nivel provincial, la baja del semestre fue del 3,87%, aunque junio mostró una mejora mensual del 8,55%.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de agosto 2026 · 17:01hs
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La venta de inmuebles en el centro-norte santafesino resiste mejor que en Rosario

La venta de inmuebles en el centro-norte santafesino resiste mejor que en Rosario, pero el primer semestre cierra en baja

El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES-BCSF) difundió su informe sobre escrituras de compraventa de inmuebles registradas en la provincia, con datos actualizados al 20 de agosto de 2026 y el mes de junio como último dato disponible.

El relevamiento se elabora en base a la información que aportan las dos circunscripciones del Colegio de Escribanos: la Primera, con sede en la ciudad de Santa Fe y jurisdicción sobre el centro-norte provincial, y la Segunda, con sede en Rosario, que abarca los departamentos del sur.

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En la Primera Circunscripción se registraron 6.986 escrituras entre enero y junio de 2026, contra las 7.004 del mismo período de 2025. La diferencia es mínima —apenas 18 escrituras menos— y marca una caída interanual de solo -0,26%, lo que posiciona a la región santafesina como la de mejor desempeño relativo dentro de la provincia en lo que va del año.

El panorama es distinto en el sur provincial. La Segunda Circunscripción (Rosario) otorgó 9.697 escrituras en el primer semestre, frente a las 10.351 de igual lapso de 2025, una baja del -6,32% interanual, la más pronunciada entre las dos jurisdicciones.

El dato provincial

Sumando ambas circunscripciones, la provincia de Santa Fe totalizó 16.683 escrituras de compraventa entre enero y junio de 2026, un -3,87% por debajo de las 17.355 registradas en el mismo período de 2025.

Durante todo 2025, la provincia había cerrado con 37.594 escrituras, de las cuales 15.578 correspondieron a la Primera Circunscripción y 22.016 a la Segunda.

Junio, el mes con mejor señal

El informe destaca especialmente el comportamiento de junio. En ese mes, la sede Santa Fe registró 1.398 escrituras y la sede Rosario, 1.891, para un total provincial de 3.289 escrituras. Según la serie que releva el CES-BCSF, esa cifra implicó una variación mensual positiva del 8,55%, aunque en la comparación interanual el retroceso fue más marcado: -18,99% respecto a junio de 2025.

Una mirada de más largo plazo

El informe también permite dimensionar el momento actual frente a series históricas más extensas. El promedio de los últimos cinco años ubica a la Primera Circunscripción en 13.280 escrituras anuales, a la Segunda en 15.696 y a la provincia en 28.976. Los datos de años previos muestran la magnitud de la recuperación pospandemia y su posterior enfriamiento:

  • 2020: Primera 15.085 / Segunda 13.674 / Provincia 28.759
  • 2021: Primera 13.224 / Segunda 14.277 / Provincia 27.501
  • 2022: Primera 11.020 / Segunda 13.984 / Provincia 25.004
  • 2023: Primera 11.492 / Segunda 14.529 / Provincia 26.021
  • 2025 (total): Primera 15.578 / Segunda 22.016 / Provincia 37.594

El CES-BCSF señala que el reporte busca complementar el análisis de la actividad económica provincial, dando seguimiento periódico a la evolución de las ventas de inmuebles dentro del territorio santafesino. El organismo aclara que las estadísticas incluyen distintos tipos de actos de compraventa —venta simple, con reserva de usufructo, nuda propiedad, partes indivisas, tracto abreviado, entre otros— registrados mensualmente por los escribanos matriculados en ambas circunscripciones.

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