El fin de semana comienza con un sábado caluroso y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de sábado en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, pesado y con una temperatura a las 8.30 la mañana de 27º y se espera que la máxima alcance los 30º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables, mejorando con baja posibilidad lloviznas y/o lluvias débiles en la mañana. Vientos leves del sector este/noreste.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones relativamente estables y t emperaturas con poco cambio: mínima 23° y máxima 31°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a moderados del sector sureste.

Pro último, lunes con cielo algo nublado, nublado a soleado con condiciones estables y temperaturas en leve descenso: mínima 17° y máxima 28°. Vientos leves a moderados del sector sureste.

