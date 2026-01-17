Uno Santa Fe | Santa Fe | sábado

El fin de semana comienza con un sábado caluroso y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

17 de enero 2026 · 09:02hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de sábado en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, pesado y con una temperatura a las 8.30 la mañana de 27º y se espera que la máxima alcance los 30º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables, mejorando con baja posibilidad lloviznas y/o lluvias débiles en la mañana. Vientos leves del sector este/noreste.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 23° y máxima 31°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a moderados del sector sureste.

Pro último, lunes con cielo algo nublado, nublado a soleado con condiciones estables y temperaturas en leve descenso: mínima 17° y máxima 28°. Vientos leves a moderados del sector sureste.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

sábado Santa Fe ciudad
Noticias relacionadas
Los avances en la construcción del nuevo Puente Carretero

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

festival de guadalupe: los horarios y paradas especiales de los colectivos el fin de semana

Festival de Guadalupe: los horarios y paradas especiales de los colectivos el fin de semana

Hospital de niños Orlando Alassia

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

La UNL será Libre de Humo: desde febrero no se podrá fumar ni vapear en ningún predio de la universidad

La UNL será "Libre de Humo": desde febrero no se podrá fumar ni vapear en ningún predio de la universidad

Lo último

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Último Momento
Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Se enfría la opción Saravia en Unión por importantes diferencias económicas

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Nuevo Puente Carretero: la obra alcanza el 30 % de avance y entra en una etapa clave

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por ayudarlo a ser presidente

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente"

Ovación
Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Unión aplastó a Atenas en Santa Fe y sigue imparable en la Liga Nacional

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora debutó con un gran triunfo en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Villa Dora y Libertad (SJN) volvieron a festejar en la Liga Masculina

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luciano Benavides se impuso en la definición más apretada en la historia del Dakar

Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus