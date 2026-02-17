Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

El fin de semana largo de Carnaval en la ciudad de Santa Fe tuvo una ocupación hotelera de más del 75%

La capital provincial registró un fuerte movimiento turístico con un gasto diario promedio superior a los $228 mil por persona

El fin de semana largo de Carnaval dejó un balance altamente positivo para la provincia de Santa Fe, con más de 400.000 personas movilizadas entre turistas y residentes y un impacto económico estimado en más de $24.500 millones, según datos oficiales.

La ciudad de Santa Fe fue uno de los principales motores del movimiento turístico. Durante el feriado, la ocupación hotelera alcanzó el 75% en hoteles de cuatro estrellas, con picos del 90%, mientras que los hoteles boutique registraron en algunos casos ocupación plena.

Además, el gasto diario promedio fue estimado en $228.275 por persona, incluyendo alojamiento, gastronomía y actividades recreativas, lo que generó un fuerte impacto en el comercio, la hotelería y los servicios locales.

Buen nivel de ocupación en toda la provincia

De acuerdo con el relevamiento provincial, la ocupación promedio fue del 71%, con picos del 87% en complejos de cabañas ubicados sobre el río Paraná, el Carcarañá y zonas de lagunas. En total, cerca de 50.000 turistas arribaron a distintos puntos del territorio santafesino.

Por su parte, Rosario se consolidó como uno de los principales polos turísticos, con niveles de ocupación hotelera de entre el 70% y el 80% en establecimientos de tres y cuatro estrellas y estadías promedio de dos noches.

La agenda estuvo marcada por los festejos de “Rosario es Carnaval” y por una amplia oferta de espectáculos, con presentaciones de La Konga, La Delio Valdez, Agarrate Catalina y Sin Bandera, entre otros.

Carnavales y fiestas populares

Además de Santa Fe y Rosario, los carnavales de Reconquista, San Lorenzo y Arequito concentraron una importante afluencia de público, junto con otras celebraciones tradicionales. En total, unos 200.000 asistentes participaron de corsos y fiestas populares.

La provincia también ofreció una variada agenda cultural, deportiva y gastronómica, con eventos como la Fiesta Regional de la Cerveza, la Fiesta del Automovilismo en Coronda, festivales folklóricos y propuestas gastronómicas en distintas localidades.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el feriado largo ratificó el potencial del turismo de eventos como motor del desarrollo regional, con impacto directo en hotelería, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

En este contexto, la ciudad de Santa Fe se consolidó como uno de los destinos clave del fin de semana largo, fortaleciendo su posicionamiento como sede de eventos y punto estratégico para el turismo urbano y cultural.

