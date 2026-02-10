Uno Santa Fe | Santa Fe | cortes

Cortes de tránsito y desvíos de colectivos este martes en la ciudad

La Municipalidad informó cortes de tránsito y desvíos de colectivos por trabajos de bacheo y obras programadas. Conocé las zonas afectadas y cómo impacta en cada línea.

10 de febrero 2026 · 06:38hs
Plan de bacheo

gentileza

Plan de bacheo

La Municipalidad informó un amplio esquema de cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos de líneas de colectivos para este martes 10 de febrero en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, debido a trabajos de bacheo y obras programadas.

Desde el municipio solicitaron circular con precaución y prestar atención a la señalización en las zonas afectadas.

Cortes de tránsito en Santa Fe

Los siguientes cortes estarán vigentes por obras y tareas de mantenimiento:

  • San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 3 días).
  • Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 14 días).
  • 9 de Julio entre Mendoza y 1era Junta (por 6 días).
  • Gobernador Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 16 días).
  • Bulevar Pellegrini entre San Jerónimo y San Martín (mano sur), de 7.30 a 16, sujeto a condiciones climáticas. No se podrá atravesar el bulevar de sur a norte.
  • Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia, de 7 a 18.
  • Primera Junta entre 9 de Julio y 4 de Enero, de 7 a 18 (sujeto a condiciones climáticas).
  • Tucumán entre Av. Freyre y Urquiza, de 7 a 14 (sujeto a condiciones climáticas).
  • Irigoyen Freyre entre Av. Freyre y Urquiza, de 11 a 19 (sujeto a condiciones climáticas).
  • Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (por 14 días).
  • Monseñor Zaspe entre 25 de Mayo y Cruz Roja, de 9 a 17 (sujeto a condiciones climáticas).

Reducción de calzada

Además, comienzan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez, en el ingreso a Alto Verde, donde habrá circulación alternada.

Desvíos de colectivos en Santa Fe

Debido a los cortes, varias líneas de colectivos urbanos modificarán su recorrido.

Zona afectada: San Jerónimo y Juan de Garay

  • Líneas 3, 8, 10, 11, 15 y 16 (ida): desvío por San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo.
  • Línea 2 (vuelta): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo.

Zona afectada: 9 de Julio y 1era Junta (corte en 9 de Julio y Mendoza)

  • Líneas 1, 4 y 5 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
  • Línea 2 (ida): 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
  • Línea 18 (vuelta): Mendoza – San Jerónimo – Salta – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.

Las líneas 8, 9, 10, 11 y 14 (vuelta) mantienen recorrido normal por Mendoza y 9 de Julio.

Quedan nuevamente habilitadas las paradas en 9 de Julio entre Juan de Garay y Salta.

Zona afectada: Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert

  • Línea 16 (ida): Bv. Pellegrini – Urquiza – Obispo Gelabert.

Zona afectada: Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)

  • Línea 2 (ida): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno.

Otras zonas con desvíos

  • Gorostiaga y Alvear:

    • Línea 8 (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.

    • Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.

  • Av. Aristóbulo del Valle entre Galicia y Zeballos:

    • Línea 11 (vuelta): Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos.

  • Boneo y 1° de Mayo:

    • Línea 11 (ida): Obispo Boneo – Urquiza – Castelli.

  • Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y primer acceso RN 168):

    • Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): desvío por Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca – Guillermo Estévez Boero – L. F. Leloir – Luis Jiménez de Asúa.

