La Municipalidad informó un amplio esquema de cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos de líneas de colectivos para este martes 10 de febrero en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, debido a trabajos de bacheo y obras programadas.
Cortes de tránsito y desvíos de colectivos este martes en la ciudad
Desde el municipio solicitaron circular con precaución y prestar atención a la señalización en las zonas afectadas.
Cortes de tránsito en Santa Fe
Los siguientes cortes estarán vigentes por obras y tareas de mantenimiento:
- San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 3 días).
- Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 14 días).
- 9 de Julio entre Mendoza y 1era Junta (por 6 días).
- Gobernador Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 16 días).
- Bulevar Pellegrini entre San Jerónimo y San Martín (mano sur), de 7.30 a 16, sujeto a condiciones climáticas. No se podrá atravesar el bulevar de sur a norte.
- Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia, de 7 a 18.
- Primera Junta entre 9 de Julio y 4 de Enero, de 7 a 18 (sujeto a condiciones climáticas).
- Tucumán entre Av. Freyre y Urquiza, de 7 a 14 (sujeto a condiciones climáticas).
- Irigoyen Freyre entre Av. Freyre y Urquiza, de 11 a 19 (sujeto a condiciones climáticas).
- Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (por 14 días).
- Monseñor Zaspe entre 25 de Mayo y Cruz Roja, de 9 a 17 (sujeto a condiciones climáticas).
Reducción de calzada
Además, comienzan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez, en el ingreso a Alto Verde, donde habrá circulación alternada.
Desvíos de colectivos en Santa Fe
Debido a los cortes, varias líneas de colectivos urbanos modificarán su recorrido.
Zona afectada: San Jerónimo y Juan de Garay
- Líneas 3, 8, 10, 11, 15 y 16 (ida): desvío por San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo.
- Línea 2 (vuelta): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno – San Jerónimo.
Zona afectada: 9 de Julio y 1era Junta (corte en 9 de Julio y Mendoza)
- Líneas 1, 4 y 5 (vuelta): 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
- Línea 2 (ida): 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
- Línea 18 (vuelta): Mendoza – San Jerónimo – Salta – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio.
Las líneas 8, 9, 10, 11 y 14 (vuelta) mantienen recorrido normal por Mendoza y 9 de Julio.
Quedan nuevamente habilitadas las paradas en 9 de Julio entre Juan de Garay y Salta.
Zona afectada: Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert
- Línea 16 (ida): Bv. Pellegrini – Urquiza – Obispo Gelabert.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)
- Línea 2 (ida): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno.
Otras zonas con desvíos
- Gorostiaga y Alvear:
-
-
Línea 8 (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.
Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.
-
- Av. Aristóbulo del Valle entre Galicia y Zeballos:
-
-
Línea 11 (vuelta): Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos.
-
- Boneo y 1° de Mayo:
-
-
Línea 11 (ida): Obispo Boneo – Urquiza – Castelli.
-
- Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y primer acceso RN 168):
-
-
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): desvío por Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca – Guillermo Estévez Boero – L. F. Leloir – Luis Jiménez de Asúa.
-