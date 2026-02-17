Exceso de aforo, venta de alcohol a menores y peleas: analizan inhabilitar al boliche Nativo tras gravísimas irregularidades

Un evento fue suspendido durante la madrugada del domingo tras detectar más de 1.800 asistentes cuando estaba habilitado para 500. "Podría haber terminado mal si no interveníamos a tiempo", afirmó el secretario de Gobierno municipal Sebastián Mastropaolo

Un operativo conjunto de control de nocturnidad derivó en l a suspensión de un evento masivo durante la madrugada de este domingo en el boliche Nativo , ubicado en el ingreso al barrio Alto Verde.

Durante la inspección, personal municipal y policial constató que el establecimiento, habilitado para 500 personas , registraba una concurrencia superior a 1.800 asistentes , superando ampliamente el aforo permitido y generando una situación de riesgo. Ante esta irregularidad, se dispuso la suspensión inmediata de la fiesta y ahora se evalúa retirarle la habilitación para la realización de futuros eventos.

Van a tener que pagar la multa y recapacitar. Si este comportamiento se repite, no se les va a habilitar más ningún evento en la zona

Exceso de público, menores y venta de alcohol

En diálogo con LT10 Radio Universidad, el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo, explicó que los organizadores habían declarado un evento para 500 personas, lo que determinó un operativo de seguridad reducido.

“Ese fue el primer error. Entendemos que fue adrede, porque al declarar menos público se pagan menos adicionales policiales. Pero había casi 1.800 personas, lo que vuelve imposible garantizar la seguridad”, sostuvo el funcionario.

Además, durante los controles se detectó la presencia de menores de 16 años y sectores con venta de bebidas alcohólicas, una práctica prohibida en ese contexto. También se registraron situaciones de tensión y peleas dentro del predio.

“Se dio un combo realmente complejo: exceso de público, pocos efectivos, alcohol y menores. Era una situación de alto riesgo”, remarcó Mastropaolo.

Desalojo ordenado y operativo especial

Frente al escenario detectado, el Municipio coordinó con la Policía un operativo especial para descomprimir el lugar. El retiro del público se realizó de manera ordenada, principalmente por el Puente Colgante sin que se registraran incidentes.

“No hubo inconvenientes en el desalojo, por suerte, pero si no interveníamos a tiempo, esto podía terminar mal”, advirtió el secretario.

Multas y posible pérdida de habilitación

Mastropaolo confirmó que el caso será elevado al Juzgado de Faltas, que definirá el monto de la multa, la cual —anticipó— “no será liviana” por haber puesto en riesgo a cientos de jóvenes. Pero además, el funcionario adelantó que el Municipio analiza medidas más severas, que podrían incluir la imposibilidad de volver a habilitar el lugar para este tipo de fiestas.

“Esta semana los vamos a convocar. Van a tener que pagar la multa y recapacitar. Si este comportamiento se repite, no se les va a habilitar más ningún evento en la zona”, señaló.

“Se rompió la confianza”

Desde el Ejecutivo local remarcaron que existe un trabajo permanente con productores y organizadores de eventos, basado en el diálogo y la planificación conjunta. Sin embargo, en este caso, consideraron que hubo una clara intención de engañar a las autoridades.

“Cuando nos dicen que es para 500 personas, armamos un operativo para 500. Si sabemos que van a ser 2.000, se organiza otra cosa. Acá se rompió la confianza”, afirmó Mastropaolo. En ese sentido, destacó que la gestión del intendente Juan Pablo Poletti prioriza la prevención y el cuidado de los jóvenes.

“La custodia principal es la vida y el disfrute sin riesgos. Eso no se negocia”, subrayó.

Preocupación por la seguridad

Desde el Municipio insistieron en que el objetivo no es limitar la actividad nocturna, sino garantizar que se desarrolle en condiciones seguras. “La ciudad apuesta a que los jóvenes tengan espacios para divertirse, pero no podemos permitir eventos que excedan lo autorizado y pongan en peligro a todos”, concluyó el funcionario.

Mientras avanza el proceso administrativo, el boliche quedó bajo observación y no se descarta que, de confirmarse nuevas irregularidades, pierda definitivamente la habilitación para realizar fiestas masivas.