Uno Santa Fe | Santa Fe | Orlando Vera Cruz

Preocupa la salud de Orlando Vera Cruz: está internado en una unidad coronaria y suspendió su agenda

El emblemático músico santafesino, de 81 años, sufrió una descompensación tras una gira y permanece en observación

17 de febrero 2026 · 12:17hs
Preocupa la salud de Orlando Vera Cruz

gentileza

Preocupa la salud de Orlando Vera Cruz

La salud del músico santafesino Orlando Vera Cruz genera preocupación luego de que debiera ser internado tras sufrir una descompensación que obligó a suspender su agenda artística. El artista, de 81 años, permanece en la unidad coronaria de un sanatorio de la ciudad de Santa Fe, donde recibe tratamiento y seguimiento médico.

El episodio ocurrió luego de una intensa gira por la zona de Carlos Paz y las sierras de Córdoba, que habría implicado un importante desgaste físico para el referente del folklore litoraleño.

En diálogo con LT10, su hijo Fernando Pais brindó detalles sobre el estado de salud del artista y llevó tranquilidad al descartar un cuadro de infarto. “No tuvo ni un preinfarto, ni un infarto ni nada”, aseguró, y explicó que el diagnóstico es una afectación coronaria que provocó una inflamación cardíaca.

Según indicó, el cuadro fue detectado a tiempo y requiere cuidados específicos, con reposo prolongado y control médico constante. “Está evolucionando bien, está respondiendo al tratamiento”, agregó, y precisó que el músico se encuentra consciente y puede movilizarse dentro de su condición.

La familia y los profesionales que lo atienden coinciden en que será necesario un cambio de ritmo y una pausa en los escenarios. “El viejo cantor es difícil de arriar para dejarlo quieto”, reconoció su hijo, al señalar que el reposo será el principal desafío para el histórico músico.

Orlando Vera Cruz internado músico
Noticias relacionadas
Los empleaos municipales que encontraron el millón de pesos y se lo devolvieron a su dueña

San Javier: trabajadores municipales encontraron casi un millón de pesos en el basural y lo devolvieron a su dueña

el fin de semana largo de carnaval en la ciudad de santa fe tuvo una ocupacion hotelera de mas del 75%

El fin de semana largo de Carnaval en la ciudad de Santa Fe tuvo una ocupación hotelera de más del 75%

actividad hotelera

Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

Rescate de fauna silvestre

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Lo último

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Último Momento
Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Ovación
La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus