Preocupa la salud de Orlando Vera Cruz: está internado en una unidad coronaria y suspendió su agenda

La salud del músico santafesino Orlando Vera Cruz genera preocupación luego de que debiera ser internado tras sufrir una descompensación que obligó a suspender su agenda artística. El artista, de 81 años, permanece en la unidad coronaria de un sanatorio de la ciudad de Santa Fe, donde recibe tratamiento y seguimiento médico .

El episodio ocurrió luego de una intensa gira por la zona de Carlos Paz y las sierras de Córdoba, que habría implicado un importante desgaste físico para el referente del folklore litoraleño.

En diálogo con LT10, su hijo Fernando Pais brindó detalles sobre el estado de salud del artista y llevó tranquilidad al descartar un cuadro de infarto. “No tuvo ni un preinfarto, ni un infarto ni nada”, aseguró, y explicó que el diagnóstico es una afectación coronaria que provocó una inflamación cardíaca.

Según indicó, el cuadro fue detectado a tiempo y requiere cuidados específicos, con reposo prolongado y control médico constante. “Está evolucionando bien, está respondiendo al tratamiento”, agregó, y precisó que el músico se encuentra consciente y puede movilizarse dentro de su condición.

La familia y los profesionales que lo atienden coinciden en que será necesario un cambio de ritmo y una pausa en los escenarios. “El viejo cantor es difícil de arriar para dejarlo quieto”, reconoció su hijo, al señalar que el reposo será el principal desafío para el histórico músico.