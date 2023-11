El futuro ministro de Gobierno de Pullaro cruzó al gobierno provincial por "nombramientos" e "información incoherente"

A días del cambio de gestión provincial, Fabián Bastia, el futuro ministro de Gobierno de Maximiliano Pullaro, adelantó que desde el 11 de diciembre habrá sesiones extraordinarias para el tratamiento de leyes de seguridad y justicia. A su vez, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3, pidió que la Corte no convalide nombramientos impulsados por Perotti ya que sostuvo que fueron hechos bajo "procesos ilegales".

Entre las prioridades que manejarán en su gestión, la seguridad y la justicia encabezan su lista: "Vamos arrancar lógicamente con el flagelo que vive Rosario, que se solucione y no se irradie al resto de la provincia, aunque tenemos problemas serios acá en Santa Fe y otros lugares. En esa dirección, estamos armando un paquete de leyes que ya está listo para que el 11 habilitemos las sesiones extraordinarias , el gobernador va habilitar el período e inmediatamente enviará las leyes que pretendemos que se traten lo antes posible, para empezar a aplicar nuestro plan de gestión".

Pullaro gabinete.jpg

Sobre el paquete de leyes que preparan para mandar a la Legislatura, detalló: "Estamos trabajando en la reforma de la ley del MPA, en la ley de policía, en el narcomenudeo y otras reformas vinculadas a lo investigativo, la persecución del delito. Esto el 11 de diciembre está en la Legislatura. Y hay otras leyes que también vamos a ir acompañando como la ley de emergencia, por El Niño y la crecida del río".

"Y después dos ejes centrales son la política educativa; donde fuimos muy claros que vamos a recuperar la calidad educativa y la autoridad del docente en el aula, que recupere el prestigio y una serie de cuestiones que fracasaron con el sistema actual sin lugar a dudas, solo generaron perjuicios en la calidad educativa y comunidad", criticó. La producción y el trabajo también serán un eje central del gobierno de Pullaro.

legislatura.jpg Jose Busiemi

Bastia señaló que buscarán reunirse con los gremios docentes desde el comienzo de su gestión para así garantizar un comienzo de clases sin medidas de fuerza: "No podemos empezar con paros, debemos arrancar con clases, lógicamente entendiéndonos mucho tiempo antes, los chicos tienen que estar en las aulas el primer día del calendario escolar".

El futuro ministro explicó a qué se debe el pedido a la Corte Suprema sobre no convalidación de nombramientos impulsados por Perotti: "Hay que hacer un uso eficiente de los recursos del Estado, responsables, toda inversión que se haga tiene que tener resultados. Debe haber estudio de datos, para qué queremos un cargo, debe haber información de dónde se van a aplicar los recursos, qué resultados se esperan. La verdad que nombrar 13 secretarios de juzgados comunitarios durante un período de tiempo que ya está prohibido hacer seis meses antes por la Ley 12.402, adherida a Ley Nacional 25.917. Esas personas nunca prestaron trabajo ni ningún tipo de actividad en ese lugar para el cual se les da la secretaría de juez comunitario, que a su vez son funcionarios políticos actuales, que en algunos casos hubo que transformar cargos de áreas del Estado para eso. Todos fueron políticos de municipios, comunas o el gobierno central, que lo único que se les está asegurando es una cobertura económica con sueldos altísimos donde prácticamente no vamos a tener resultados porque no son necesarios. Lo único que hacen es darle esa solución a partir de ese vínculo político que tienen, de ninguna manera lo vamos a acompañar. Es ilegal todo el proceso. Son privilegios, generan privilegios".

omar perotti.jpg Omar Perotti, gobernador de Santa Fe Gobierno Provincia Santa Fe

Fabián Bastia también sumó críticas al gobierno de Perotti por la transición y la obra pública que se está desarrollando: "Tenemos información preliminar, porque si bien el diálogo con el gobierno provincial fue bueno en esta transición, el acceso a la información no fue coherente con lo que se hablaba, nos falta muchísima información, la mayoría de la que solicitamos. Vamos a trabajar en todas las obras que haya encarado la provincia, seguiremos adelante de acuerdo a las condiciones presupuestarias y económicas de las arcas públicas, que sabemos que están muy complicadas en este momento, dado que el gobierno de Perotti termina con un déficit de entre $160.000.000.000 y $2.000.000.000. Todo lo que tenga que ver con la obra pública provincial va a seguir adelante".

Por último, hizo un buen balance del viaje a Estados Unidos que realizaron. "Evidentemente hay muchas posibilidades de que lleguen créditos, hay que trabajar, llevar programas. Podemos acceder a distintas vías de financiamiento, pero lógicamente hay que tener muy claro dónde lo vamos a aplicar, para qué y después cumplir", precisó.

