Poletti analizó el recorte nacional en la obra pública y los subsidios al transporte: "Estamos con incertidumbre"

Sobre la información que aún no posee y que buscará conocer en esta transición, detalló: "Queremos saber la cantidad de obras que están en marcha, cuántas no van a concluirse y de dónde están financiadas para poder ir previendo algún cambio en la política nacional que lleve a ver esos fondos, adónde vamos a salir a conseguirlos, si eran nacionales y no van a venir más, para que las obras no queden inconclusas. El compromiso es que todas las obras que Emilio comenzó se terminen, creemos que estamos en buen camino para que así suceda".