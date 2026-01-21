El gobernador entregó nuevo equipamiento a Bomberos Voluntarios de Santa Fe para el combate de incendios forestales

El mandatario destacó que la inversión permite “adelantarnos a lo que vemos que está sucediendo en otros países y en otras provincias”. Además, contó que ya se encuentra operativo el avión hidrante adquirido por la Provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles la entrega de nuevo equipamiento a Bomberos Voluntarios de la provincia , destinado al combate de incendios forestales . Se trata de una importante inversión provincial que alcanza a 37 asociaciones distribuidas en todo el territorio santafesino.

El acto se desarrolló en Plaza 25 de Mayo , donde en primer turno Pullaro expresó: “Es un orgullo de cada habitante de la provincia invencible de Santa Fe decir que tenemos a los bomberos voluntarios más preparados y más equipados de la República Argentina ”.

“Apostamos fuertemente a que puedan tener el equipamiento que necesitan y que merecen, para poder asistir a las diferentes áreas y tener la tranquilidad de que van a llegar sanos y salvos a cada uno de sus domicilios después de llevar adelante la tarea solidaria y humana que realizan permanentemente”, agregó.

Además, el gobernador remarcó: “Estamos convencidos de que cada recurso que pone el Gobierno de Santa Fe con las asociaciones o los cuarteles de bomberos es una inversión con impacto directo en las comunidades”.

Avión y helicóptero contra incendios

Pullaro puso énfasis en la inversión estratégica del gobierno provincial para adelantarse a escenarios que ya se observan en otras provincias y países, donde los incendios forestales arrasan hectáreas y ponen en riesgo vidas humanas.

En ese marco, destacó que “por primera vez en la historia, la provincia adquirió un avión hidrante, que ya tiene matrícula y está operativo. Puede cargar hasta 3.000 litros de agua en base, aeropuertos o aeródromos”. Además, explicó que en febrero llegarán los pontones desde Estados Unidos, lo que permitirá cargar agua directamente desde el río sin aterrizar.

“Desde febrero también vamos a contar con el helicóptero de la gobernación, que fue puesto en funcionamiento y equipado, para reforzar el combate aéreo con un balde de 500 litros”, añadió.

Compromiso con los Bomberos Voluntarios

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marco Escajadillo, subrayó el compromiso del gobierno provincial para que los bomberos, además de capacitación y entrenamiento, cuenten con equipamiento homologado a nivel internacional, garantizando seguridad y eficiencia operativa.

Por su parte, el presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio, valoró “el trabajo conjunto y la interacción permanente con este gobierno, que hoy empieza a mostrar resultados concretos”.

Autoridades presentes

Participaron del acto el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Biodiversidad, Alejandro Luciani; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador Julio “Paco” Garibaldi; y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, entre otras autoridades.

El equipamiento entregado

Los nuevos equipos fueron adquiridos a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo, e incluyen:

12 módulos Combate 500 (motobomba y 500 litros de capacidad)

(motobomba y 500 litros de capacidad) 8 motobombas

30 motosierras y 16 protectores personales

y 20 sopladoras

150 mangueras de una pulgada y 100 de una pulgada y media

y 5 grupos electrógenos de 13 KVA

3 motoguadañas

150 cascos, 150 pares de borceguíes, 150 chaquetas, 150 pantalones, 150 camisas y 150 pares de guantes

Este equipamiento completa el fortalecimiento de las capacidades operativas iniciado en octubre, cuando se incorporaron 22 camionetas (12 para incendios forestales) y equipos para brigadistas. La inversión total alcanza los $2.500 millones, consolidando una política integral de prevención y respuesta ante incendios forestales en Santa Fe.