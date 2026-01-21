Uno Santa Fe | Santa Fe | equipamiento

El gobernador entregó nuevo equipamiento a Bomberos Voluntarios de Santa Fe para el combate de incendios forestales

El mandatario destacó que la inversión permite “adelantarnos a lo que vemos que está sucediendo en otros países y en otras provincias”. Además, contó que ya se encuentra operativo el avión hidrante adquirido por la Provincia.

21 de enero 2026
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles la entrega de nuevo equipamiento a Bomberos Voluntarios de la provincia, destinado al combate de incendios forestales. Se trata de una importante inversión provincial que alcanza a 37 asociaciones distribuidas en todo el territorio santafesino.

El acto se desarrolló en Plaza 25 de Mayo, donde en primer turno Pullaro expresó: “Es un orgullo de cada habitante de la provincia invencible de Santa Fe decir que tenemos a los bomberos voluntarios más preparados y más equipados de la República Argentina”.

“Apostamos fuertemente a que puedan tener el equipamiento que necesitan y que merecen, para poder asistir a las diferentes áreas y tener la tranquilidad de que van a llegar sanos y salvos a cada uno de sus domicilios después de llevar adelante la tarea solidaria y humana que realizan permanentemente”, agregó.

Además, el gobernador remarcó: “Estamos convencidos de que cada recurso que pone el Gobierno de Santa Fe con las asociaciones o los cuarteles de bomberos es una inversión con impacto directo en las comunidades”.

Avión y helicóptero contra incendios

Pullaro puso énfasis en la inversión estratégica del gobierno provincial para adelantarse a escenarios que ya se observan en otras provincias y países, donde los incendios forestales arrasan hectáreas y ponen en riesgo vidas humanas.

En ese marco, destacó que “por primera vez en la historia, la provincia adquirió un avión hidrante, que ya tiene matrícula y está operativo. Puede cargar hasta 3.000 litros de agua en base, aeropuertos o aeródromos”. Además, explicó que en febrero llegarán los pontones desde Estados Unidos, lo que permitirá cargar agua directamente desde el río sin aterrizar.

“Desde febrero también vamos a contar con el helicóptero de la gobernación, que fue puesto en funcionamiento y equipado, para reforzar el combate aéreo con un balde de 500 litros”, añadió.

Compromiso con los Bomberos Voluntarios

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marco Escajadillo, subrayó el compromiso del gobierno provincial para que los bomberos, además de capacitación y entrenamiento, cuenten con equipamiento homologado a nivel internacional, garantizando seguridad y eficiencia operativa.

Por su parte, el presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio, valoró “el trabajo conjunto y la interacción permanente con este gobierno, que hoy empieza a mostrar resultados concretos”.

Autoridades presentes

Participaron del acto el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Biodiversidad, Alejandro Luciani; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador Julio “Paco” Garibaldi; y el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, entre otras autoridades.

El equipamiento entregado

Los nuevos equipos fueron adquiridos a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo, e incluyen:

  • 12 módulos Combate 500 (motobomba y 500 litros de capacidad)
  • 8 motobombas
  • 30 motosierras y 16 protectores personales
  • 20 sopladoras
  • 150 mangueras de una pulgada y 100 de una pulgada y media
  • 5 grupos electrógenos de 13 KVA
  • 3 motoguadañas
  • 150 cascos, 150 pares de borceguíes, 150 chaquetas, 150 pantalones, 150 camisas y 150 pares de guantes

Este equipamiento completa el fortalecimiento de las capacidades operativas iniciado en octubre, cuando se incorporaron 22 camionetas (12 para incendios forestales) y equipos para brigadistas. La inversión total alcanza los $2.500 millones, consolidando una política integral de prevención y respuesta ante incendios forestales en Santa Fe.

