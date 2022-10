El gobierno asegura que los descuentos a los docentes "no fueron exagerados"

• LEER MÁS: Descuento de días: Amsafé advierte que realizarán "todas las acciones legales correspondientes"

Para este lunes está convocada una reunión paritaria en la que se intentará destrabar la situación. La cita entre los funcionarios y los representantes gremiales es la capital provincial. En paralelo, los maestros desobligan a los estudiantes entre las 10 y las 15 para marchar -a partir de las 11- a la sede de Gobernación en la ciudad de Rosario.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Massot brindó la posición oficial del gobierno frente a las quejas de los docentes ante los descuentos realizados por los días no trabajados.

“El criterio ha sido descontar los días no trabajados por los docendocentetes y la liquidación de sueldos en general fue correcta. A través del Ministerio de Educación se requirió información a las escuelas sobre cuáles fueron los días no trabajados por el personal docente. Si hubo algún error se va a rectificar. Puede haber información errónea, pero lo que se ha descontado son los días no trabajados. Si algún docente considera que hay un descuento que es incorrecto, elevará su reclamo y si es correcto será atendido”, subrayó el funcionario provincial

Massot remarcó que los descuentos de sueldos que sufrieron los docentes “no fueron exagerados o excesivos. Fueron los que correspondieron por los días no trabajados. Si al docente le parece mucho, lo que corresponde es ver si el salario que fue descontado por esos días supera o no lo que hubiese correspondido por esos días no trabajados. Pero exagerado no pueden ser jamás. Pudo haber días descontados de más, cosa que no creo, salvo que el docente tenga acreditado que algunos de esos días trabajó efectivamente. Ahí puede estar la diferencia”.

“Si el docente trabajó y puede acreditarlo, se le pagará el día. Pero nunca se puede hablar de exageración, yo no utilizaría esa última palabra. Si hubo un error, deberá acreditar que esos días trabajó y en función de eso se evaluará y se rectificará el descuento”, agregó.

Massot ratificó que este lunes, a partir de las 10, se retomarán las negociaciones paritarias. “Terminadas las medidas de fuerza el jueves pasado, se convocó a reunión para hoy y confiamos en que mediante el diálogo lleguemos a un acuerdo para que los docentes puedan ver una solución”, planteó.

“Este es un clima que no fue buscado por el gobierno. Siempre cumplimos con nuestras obligaciones. Cuando se reabrió la paritaria se les pidió a los docentes que revean las medidas de fuerzas. Pese a eso, no solo se ratificaron los paros sino que se realizaron más medidas de fuerza. En agosto hubo 11 días de paro y seis más en septiembre. Si hablamos de un conflicto por recomposición salarial, donde la patronal está cumpliendo con sus obligaciones, que no ha incumplido con ninguna norma legal, 17 días de paro es absoluta responsabilidad del sector docente. De todas maneras, a través del diálogo podemos recomponer la situación y encontrar una solución, que no es el paro”, concluyó.