El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

La medida busca darle salida a viviendas construidas con fondos públicos que permanecen vacías desde etapas anteriores del programa.

El Ministerio de Economía oficializó la creación de un procedimiento para la venta de viviendas y terrenos que pertenecían al Fondo Fiduciario Procrear, disuelto en 2024. La medida, establecida por la Resolución 396/2025 , dispone que todas las operaciones deberán realizarse mediante subastas electrónicas públicas a través del sistema nacional SUBAST.AR, administrado por la Secretaría de Obras Públicas.

El objetivo es liquidar de manera ordenada los activos del programa y destinar los fondos a obligaciones pendientes, tras más de una década de proyectos ejecutados bajo contratos de locación de obra. Procrear fue creado en 2012 y operó durante doce años como una de las principales herramientas de acceso a la vivienda en todo el país.

Desde la disolución del fondo, establecida por el Decreto 1018/2024, la administración y disposición de los bienes pasó al Ministerio de Economía, que ahora definió un mecanismo específico para su venta, bajo criterios de transparencia, trazabilidad y control estatal.

Qué tipo de viviendas se subastarán

Las unidades corresponden a proyectos terminados en años previos e incluyen casas y departamentos familiares con servicios básicos, conexiones instaladas y ubicación en barrios planificados con espacios verdes e infraestructura comunitaria.

Los complejos abarcan desarrollos de escala media y barrios completos levantados sobre terrenos fiscales en distintas regiones del país.

En su mayoría, las viviendas cuentan con dos o tres dormitorios, aunque la disponibilidad puede variar según cada predio.

La AABE, junto con el Banco Hipotecario, difundirá en los próximos días la oferta completa con ubicación, fotos y características técnicas de cada inmueble.

procrear II inscripciones viviendas.jpg

Cómo será la subasta online

El proceso se realizará exclusivamente por internet, a través de la plataforma oficial de subastas de la AABE.

Cada llamado tendrá su propio cronograma y precio base, a partir del cual los interesados podrán presentar ofertas electrónicas.

Requisitos principales:

-Inscripción previa en la plataforma oficial.

-Presentación de documentación personal y fiscal.

-Pago de una garantía de participación, cuyo monto se informará en cada subasta.

-Realización de ofertas durante el período habilitado.

-Las viviendas se adjudicarán a los postores ganadores, que deberán luego completar los trámites de adjudicación y escrituración.

Quiénes pueden participar

Podrán intervenir personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos.

No será necesario contar con un crédito hipotecario aprobado, aunque los adjudicatarios deberán demostrar capacidad de pago para completar la compra.

El Gobierno prevé ofrecer opciones de financiamiento bancario, cuyos detalles —tasas, plazos y condiciones— serán informados por las entidades participantes una vez adjudicada la unidad.

No habrá restricciones de edad ni de condición laboral, pero sí se exigirá acreditar ingresos comprobables.

Qué pasa con los actuales beneficiarios del Procrear

Desde el Ejecutivo aclararon que la medida no afecta a quienes ya poseen créditos activos del programa Procrear.

Los beneficiarios vigentes continuarán bajo las condiciones pactadas originalmente.

La subasta alcanza únicamente a las viviendas sin asignar, con el objetivo de recuperar activos y generar ingresos para el Estado.

Cómo inscribirse paso a paso

-Crear una cuenta en la plataforma de subastas de la AABE.

-Cargar los datos personales y documentación respaldatoria.

-Seleccionar el inmueble de interés y abonar la garantía correspondiente.

-Confirmar la participación para acceder al sistema de ofertas.

-Realizar las pujas dentro del plazo y horario establecidos.

-Los ganadores deberán luego completar la escrituración y acordar el método de pago o financiamiento con la entidad designada.

