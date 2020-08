El gobierno ofreció un bono y desde Amsafé anticiparon que "no soluciona el conflicto salarial"

En el segundo encuentro de paritaria salarial docente, el gobierno provincial mostró su primera carta y puso sobre la mesa el ofrecimiento de una suma fija o bono para todos los empleados del estado, entre los que se encuentran los trabajadores la educación.

Si bien no trascendió el monto que tendría, desde Amsafé anticiparon el rechazo al mismo. Igualmente, el sindicato de los docentes oficiales informó que pondrá la propuesta a consideración de los docentes.

LEER MÁS: Agosto ató la paritaria y el cronograma de pagos a estatales a los niveles de recaudación

Rodrigo Alonso, delegado Seccional de Amsafé La Capital, dijo que el gobierno "ha tomado una decisión unilateral de otorgar una suma fija no remunerativa, no bonificable, que se va a trasladar a los compañeros jubilados; una suma que se otorgaría por única vez. No se ha comunicado el monto".

"Esta decisión por supuesto que no la compartimos y así lo hemos expresado en el ámbito paritario. Entendemos que esto no soluciona el conflicto salarial y la situación salarial de los trabajadores activos y de los jubilados. Hemos solicitado que de manera urgente se convoque a una nueva reunión paritaria no para tomar decisiones unilaterales sino para poder acordar un aumento genuino para todos los compañeros activos y todos los compañeros jubilados", dijo en declaraciones al programa "De10" que se emite por LT10.

Manifestó además que el gremio planteó en la mesa paritaria "la necesidad de avanzar en todos los procesos de estabilidad; con las convocatorias a concurso, concurso de titularización en los distintos niveles y modaldiades; avanzar con el concurso de titularización a nivel secundario. Todo lo que tiene que ver con traslado y suplencias".

En relación a la pandemia, Alonso comentó: "Hemos expresado nuestra preocupación por la situación sanitaria y entendemos que se tiene que continuar debatiendo no solamente los protocolos que se deben acordar en el ámbito paritario sino también la situación sanitaria para evaluar la vuelta a la presencialidad o no".

Pedro Bayugar, secretario General del sindicato de Docentes Particulares expresó "que dicho anuncio no responde a las expectativas" de los docentes y aseguró que “no es la recomposición salarial que pretendemos, ni el monto que pedíamos en compensación a los mayores montos que nos produjo el trabajo a distancia. Esto es simplemente una decisión unilateral del Gobierno que nos otorga un incremento de una suma fija no remunerativa ni bonificable que alcanzará también a los jubilados y jubiladas y solo a los reemplazantes que estén trabajando.”

En rechazo a la implementación de una suma fija, remunerativa y no bonificable, finalizó diciendo que “estas cuestiones que de alguna manera no responden nada más que a la voluntad del gobierno sin ningún acuerdo por lo que mañana lo pondremos a consideración de los delegados y delegadas cuál va a ser la actitud a tomar. El gobierno sabe que nosotros no aceptamos este tipo de recomposiciones salariales y creemos que se está perdiendo el tiempo y en tanto y en cuanto se profundice el conflicto y no se dé respuesta a los reclamos legítimos de los trabajadores de la educación.”

paritaria docente.jpg Paritaria. El gobierno ofreció un bono y desde Amsafé anticiparon que no "soluciona el conflicto salarial" Prensa Gobierno Santa Fe

La postura de UDA

Por su parte, la secretaria Adjunta de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mariela Rossi, y la secretaria Gremial de UDA, Gilda Gallucci, anticiparon al salir del encuentro realizado en escenario virtual: “Nuestra organización sindical en las próximas horas comunicará a la sociedad en general medidas gremiales concretas en reacción a la falta de buena fe en las negociaciones colectivas, falta de recomposición salarial genuina y en rechazo a la imposición unilateral de una suma fija por única vez no remunerativa y no bonificable”.

“UDA reclama una urgente recomposición salarial registrada conforme a la normativa vigente, que respete la antigüedad, jerarquías, cargos y horas cátedras lo que, además, conlleva el necesario reconocimiento a jubilados y jubiladas”, explicó Rossi.

“Luego de largos meses de sostener el sistema educativo en un contexto de pandemia, brindar largas jornadas laborales con condiciones laborales modificadas y de disponer dinero de nuestros propios bolsillos, entre otros, para destinar a recursos tecnológicos” continuó Gallucci y agregó: “Pretendíamos un mínimo gesto del Gobierno, mayor sensibilidad de parte de nuestro empleador, el que nos comunica una única suma fija, sin paliativo para nuestras economías, que sufren salarios congelados hace tiempo, en un marco de afectación de la buena fe de las negociaciones salariales, en tanto, resolvió por fuera de la paritaria un bono que ni siquiera conocemos el monto”.

“Esta acción de nuestro empleador, conllevará una connatural reacción del sindicato, que, con plena legitimidad, rechaza el pago de una suma fija y se prepara para realizar medidas sindicales concretas”, finalizó la secretaria gremial de UDA Seccional Santa Fe.