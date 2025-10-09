Bandalos Chinos regresa a Santa Fe presentando "Vándalos"

Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

9 de octubre 2025 · 10:30hs
Bandalos Chinos se presentará en HUB el sábado 22 de noviembre.

La banda líder del indie latinoamericano, Bandalos Chinos, presentará su nuevo disco “Vándalos” el sábado 22 de noviembre a las 21 en HUB. En un año en el que la banda se establece como la máxima referencia del indie a nivel regional, tanto en su propuesta estética como musical, Bandalos Chinos dará inicio a una nueva gira mundial que los llevará por toda América Latina, Estados Unidos y España.

“Vándalos” es el cuarto disco de la banda de Beccar y fue producido junto a Fermín Ugarte, quien produjo los exitosos LPs de Dillom. Grabado íntegramente en los estudios COCO de Martínez, Bandalos Chinos amplía, en este disco, su horizonte sonoro y poético hacia nuevos territorios en los que se combinan lo crudo y lo visceral, en su propuesta lírica y estética, con lo refinado y profundo de su producción musical. Tras los éxitos de sus singles “El Ritmo” y “Comando Juntar” , la banda llega a Santa Fe con el envión de un año de muchísimo rodaje y la promesa de un show inolvidable en su puesta en escena y la contundencia de su propuesta musical.

Bandalos Chinos consolida con este tour su lugar de liderazgo en el indie de habla hispana. Éxito que ha construido tanto con su previa trilogía de discos, “BACH” (2018), “Paranoia Pop” (2020) y “El Big Blue” (2022), como con su indiscutible éxito taquillero en cada una de sus presentaciones en Argentina (con un histórico sold out en el Luna Park en la presentación de “El Big Blue”), México, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y España y sus reconocimientos en premios como los Gardel y los Grammy Latinos.

Puntos de venta:

HUB | 25 de Mayo 3428

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

Credife Esperanza | Sarmiento 1960

Credife Rafaela | 9 de Julio 114

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB
