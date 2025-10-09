El Harlem Festival en la Estación Belgrano sacude la economía santafesina: hoteles casi llenos y alto consumo en bares

El clásico evento musical vuelve a posicionar a Santa Fe como destino de fin de semana largo y genera optimismo entre empresarios del sector turístico.

El Harlem Festival es uno de los eventos más esperados y consagrados de la ciudad de Santa Fe

El sector hotelero y gastronómico de Santa Fe se muestra optimista ante el movimiento turístico que generará el Festival Harlem , uno de los eventos más convocantes del año, que se desarrollará este sábado y domingo en la capital provincial.

El presidente de la Cámara de Hoteles de Santa Fe , Ignacio Coppoletta señaló que “ya se está registrando un nivel de reservas del 60 al 70% para el sábado”, aunque se espera que la ocupación alcance el 100% durante el fin de semana. “El festival Harlem mueve muchísima gente del interior y de otras provincias. Es un evento que ya está instalado a nivel nacional y eso se nota en la demanda hotelera”, destacó el dirigente en diálogo con LT10.

El fin de semana largo también suma un incentivo adicional. “Viernes y sábado van a ser días muy movidos. Muchos visitantes llegan a la ciudad no solo por el festival, sino también para aprovechar el feriado y conocer Santa Fe”, explicó Coppoletta.

Impacto económico positivo

Desde la Cámara de Hoteleros resaltan que estos eventos no solo benefician al rubro del alojamiento, sino también a otros sectores como la gastronomía, el transporte y el comercio. “La ciudad se transforma. Hay movimiento en los bares, en la peatonal, en los taxis y hasta en los kioscos. Todo se activa”, subrayó Copoletta, quien recordó el impacto similar que tuvo la reciente presentación del grupo Airbag, también en la capital provincial.

Según estimaciones del sector, los eventos musicales masivos generan un aumento considerable en los ingresos durante esas jornadas, no solo por la alta demanda de hospedaje, sino también por los servicios adicionales que contratan los visitantes.

El perfil del público que asiste al Harlem Festival es variado. “Predomina la franja de 20 a 40 años, aunque también vienen familias o padres que acompañan a sus hijos. Muchos se quedan por todo el fin de semana y otros aprovechan para hacer turismo interno o visitar familiares”, detalló Coppoletta.

Santa Fe, ciudad de eventos

El Harlem Festival se consolida como uno de los principales atractivos de la agenda cultural y turística de Santa Fe, junto con shows como La Renga y Airbag, que en los últimos meses convocaron multitudes. “Harlem es el segundo evento más grande que tiene Santa Fe. Mueve a toda la ciudad y deja un impacto muy positivo en la economía local”, concluyó el presidente de la Cámara de Hoteleros

