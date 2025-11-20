Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

El gobierno de Santa Fe destacó que pasó de 145 a 185 días de clases y redujo el ausentismo docente de 32% a 13%

El gobernador participó en Buenos Aires del foro “Una Argentina productiva posible” y destacó la mejora en los indicadores educativos de Santa Fe como base del desarrollo económico

20 de noviembre 2025 · 10:27hs
El gobierno de Santa Fe destacó que pasó de 145 a 185 días de clases y redujo el ausentismo docente de 32% a 13%

google

El gobernador Maximiliano Pullaro participó de la conferencia “Una Argentina productiva posible”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política del Conicet. El encuentro reunió a referentes políticos, académicos y económicos con el objetivo de debatir estrategias de desarrollo, visibilizar un país productivo y definir diagnósticos comunes para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Pullaro integró el panel “Políticas públicas para el desarrollo productivo”, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el secretario de Coordinación de la Producción de la Nación, Pablo Lavigne; el ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta; y el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Felicito a la UBA y a la Facultad de Ciencias Económicas por generar estos ámbitos tan importantes para el debate público en la República Argentina”, abrió el mandatario santafesino. A partir de allí, planteó la identidad productiva provincial: “Santa Fe es una provincia productiva por naturaleza. Representa al campo, pero también posee un complejo industrial muy importante y un entramado de más de 7.000 pymes que miran tanto al mercado externo como al interno”.

Educación como eje productivo: más días de clases y menor ausentismo

En su exposición, Pullaro subrayó que gobernar hoy implica “generar empleo, generar trabajo y crecimiento económico”, y que ello requiere no solo mercado, sino también un Estado activo con políticas públicas que acompañen el desarrollo.

En ese marco, destacó la incidencia de la educación como política estratégica.

Hace dos años en Santa Fe habíamos tenido 145 días de clases y este año vamos a tener 185”, remarcó, al tiempo que resaltó la fuerte caída del ausentismo docente: del 32 % al 13 %. Para Pullaro, estos indicadores son claves para construir una provincia más competitiva y preparada para la economía que viene.

Además, ponderó el rol de la ciencia y la tecnología: “El acompañamiento al sistema educativo, para que desde la ciencia y la tecnología se pueda generar valor agregado, hace que nuestro sistema productivo sea más competitivo”.

image

“Las políticas públicas deben sostener infraestructura, energía y competitividad”

El gobernador repasó las inversiones provinciales en infraestructura, energía, logística y competitividad impositiva, como bases para consolidar el entramado productivo.

Las políticas públicas del Gobierno Provincial tienen que ver con una inversión permanente en el entramado productivo, que nos permita una mejor infraestructura y mejores niveles de competitividad”, sostuvo.

Debates nacionales: modernización laboral e impuestos

Pullaro respaldó las discusiones que atraviesa la agenda nacional: modernización laboral, con una mirada especial hacia las pymes y las diferencias regionales, y revisión del sistema impositivo, para definir qué impuestos bajar y en función de qué variables.

En este punto, recordó que las provincias hoy absorben más responsabilidades en educación, transporte, políticas alimentarias, seguridad y salud: “No tenemos un conflicto social solo por la estabilidad macroeconómica, sino porque estamos volcando muchos más recursos”.

“Argentina tiene una oportunidad, pero necesita estabilidad”

Hacia el cierre, Pullaro planteó una visión de futuro: “El sector privado ya se adaptó a las diferentes políticas macroeconómicas. Es hora de que el Estado acompañe con estabilidad a largo plazo, con reglas claras para producir mejor”. Y concluyó: “Argentina sí tiene una oportunidad y va a estar mejor, pero necesita buenos gobiernos y estabilidad a largo plazo”.

Pullaro Santa Fe clases
Noticias relacionadas
Durante 2024 se registraron 367 víctimas fatales por accidentes de tránsito: el registro mas bajo de los ultimso 17 años. Imagen ilustrativa

Durante 2024 hubo 367 víctimas fatales por accidentes de tránsito en Santa Fe: el registro más bajo de los últimos 17 años

El rector de la Universidad Católica de Santa Fe junto al Papa León XIV: saludo afectuoso y un regalo especial

El rector de la Universidad Católica de Santa Fe junto al Papa León XIV: saludo afectuoso y un regalo especial

se gano 20 millones de pesos en el quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Imagen ilustrativa

Más de 60 mil docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares cobrarán el incentivo mensual: los montos

Lo último

Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Último Momento
Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

Estudiantes desmintió una votación para darle el título a Central y Toviggino salió al cruce

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Deportivo Madryn felicitó a Rosario Central por el título de la Liga 2025

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Alemania empató la serie de Copa Davis ante Argentina y se define todo en el dobles

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

Atento Unión: cómo será el formato de 2026 y los títulos que estarán en juego

El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

El escudo que tendría la dirigencia de Colón para evitar intimaciones de los jugadores

Ovación
Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

Unión va por un recibimiento récord y busca reunir $1.700.000 para un partido histórico

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Asamblea en Colón para aprobar la Memoria y el Balance

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Habilitados para postularse, excluidos para votar: la denuncia de Ricardo Magdalena

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"