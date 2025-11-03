Uno Santa Fe | Santa Fe | pescado

El gobierno santafesino prohibió el acopio de pescado para exportar

La medida, inédita en la provincia, busca preservar el recurso ictícola del río Paraná y afecta directamente a los frigoríficos exportadores. Solo se permitirá el acopio destinado al mercado interno y el proveniente de la acuicultura.

3 de noviembre 2025 · 11:26hs
gentileza

El Gobierno de Santa Fe resolvió prohibir el acopio de pescado destinado a la exportación, medida que entrará en vigencia dentro de 30 días corridos a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La disposición surge de una resolución conjunta de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Desarrollo Productivo de la provincia (RESCONJ – 2025 – 00000332-APPSF-PE#MAyCC).

RESCONJ-2025-00000332-APPSF-PEMAyCC

La normativa establece que, por el plazo de un año calendario, quedarán suspendidas las licencias por acopio de categoría A para actividades de comercialización y transporte con destino a mercados internacionales. La decisión afecta directamente a los frigoríficos exportadores radicados en territorio santafesino, que concentran buena parte del negocio pesquero vinculado al río Paraná.

Sin embargo, la resolución exceptúa del alcance de la medida a dos casos: el acopio de pescado para el mercado interno y aquellas acopiadoras categoría A que demuestren que los ejemplares o subproductos provienen de la acuicultura.

Fundamentos ambientales y judiciales

Entre los considerandos, la disposición cita la sentencia 711/2023, dictada el 22 de junio de 2023 en el marco de las causas Bartoli, Jorge Alberto y otros c/ Provincia de Santa Fe y Palo Oliver, Claudio Fabián y otros c/ Provincia de Santa Fe, ambas tramitadas ante el Juzgado Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario.

Dicha resolución judicial —confirmada por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Sala IIordenó al Poder Ejecutivo provincial cumplir con las leyes vigentes para preservar el recurso ictícola, considerado patrimonio natural de la provincia.

El texto también destaca que, según informes técnicos de organismos especializados, la situación del recurso pesquero no muestra mejoras significativas pese a las medidas restrictivas aplicadas en los últimos años por los bajos niveles del río Paraná.

Los estudios del Programa de Evaluación Biológica y Pesquera (EBIPES) correspondientes a las campañas 2022, 2023 y 2024 confirman una disminución sostenida del recurso.

Un freno a la sobreexplotación

El Gobierno provincial argumenta que el nivel de explotación del recurso pesquero se ha incrementado en los últimos años debido a la apertura de mercados internacionales, lo que agrava la presión sobre las especies nativas.

Por eso, esta nueva medida se enmarca dentro de una política de manejo sustentable de los recursos naturales y apunta a garantizar la recuperación de las poblaciones ictícolas del Paraná y sus afluentes.

pescado Gobierno de Santa Fe exportar
