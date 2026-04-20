Uno Santa Fe | Santa Fe | salado

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlada"

Desde la Provincia aseguraron que la crecida no alcanza niveles de alerta y destacaron el seguimiento en tiempo real de toda la cuenca.

20 de abril 2026 · 16:29hs
El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la situación del Salado: monitoreo en 35 estaciones y situación controlado. Foto: Archivo UNO. 

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la situación del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlado". Foto: Archivo UNO. 

El Gobierno de Santa Fe reiteró que la situación del río Salado se mantiene bajo control, en medio de la crecida registrada tras las intensas lluvias de las últimas semanas.

Según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, el monitoreo es permanente y se realiza en tiempo real a través de 35 estaciones telemáticas distribuidas en toda la provincia.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que este sistema permite seguir la evolución del caudal hora a hora y anticipar posibles escenarios.

Santa Fe refuerza el monitoreo del río Salado y lleva tranquilidad: "La situación no es de alerta"

“Este monitoreo constante nos permite tomar decisiones en función del comportamiento del sistema hídrico”, señaló.

En ese marco, el funcionario precisó que en algunas zonas ya se acumularon más de 800 milímetros de lluvia en lo que va del año, un registro cercano al promedio anual.

Actualmente, el río Salado atraviesa su pico de crecida: este lunes alcanzó un caudal de 511 metros cúbicos por segundo en Recreo, nivel que, según indicó, se mantiene estable.

“Se trata de una situación controlada. No estamos ante una crecida extraordinaria ni de riesgo”, subrayó Mijich, aunque aclaró que el escenario requiere seguimiento continuo.

Además, remarcó que los valores actuales se encuentran por debajo de los niveles de alerta y recordó como antecedente que en 2016 se registraron caudales mucho mayores sin consecuencias graves.

El incremento del río responde principalmente a la crecida del río Cululú y a la carga acumulada del sistema, en un contexto de lluvias sostenidas en toda la cuenca.

Villa Minetti: evacuados y asistencia

En paralelo, las lluvias generaron complicaciones puntuales en el norte provincial. El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, informó que en Villa Minetti se registraron cerca de 200 milímetros en pocas horas, lo que provocó anegamientos y el ingreso de agua en viviendas.

Actualmente, hay 25 personas evacuadas, que reciben asistencia de la comuna y de equipos provinciales. “Trabajamos desde ayer junto a bomberos y distintas áreas en una situación que generó momentos de angustia”, indicó el funcionario.

Según detallaron, ya se desplegaron equipos de bombeo que permitieron iniciar el descenso del agua, mientras que en zonas rurales todavía persisten algunos sectores aislados. No obstante, las autoridades señalaron que por el momento no es necesario ampliar las evacuaciones.

De este modo, el Gobierno provincial insiste en llevar tranquilidad: hay crecida y monitoreo intensivo, pero sin un escenario de riesgo inmediato, con foco en el seguimiento permanente y la asistencia en los puntos más afectados.

salado crecida Santa Fe Gobierno nacional
Noticias relacionadas
gasoducto metropolitano: la obra esta al 90 por ciento y estiman que estara finalizada a fines de mayo

Gasoducto Metropolitano: la obra está al 90 por ciento y estiman que estará finalizada a fines de mayo

jan de nul cruzo a deme: es una falacia malintencionada que busca entorpecer el proceso

Jan De Nul cruzó a DEME: "Es una falacia malintencionada que busca entorpecer el proceso"

El Quini 6 hizo un nuevo millonario este domingo 19 de abril

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale que se lleva $377 millones

Luego de las amenazas en el colegio San José, en la puerta de la institución trabajó el jefe de la Octava Zona de Inspección, comisario superior Walter Doldán

El costo de las amenazas en escuelas: cada operativo policial puede alcanzar los 6 millones de pesos y será cobrado a los responsables

Lo último

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y situación controlada

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlada"

Último Momento
Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y situación controlada

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlada"

Todo el programa de la fecha 7 en las zonas A1 y A2 del Apertura

Todo el programa de la fecha 7 en las zonas A1 y A2 del Apertura

Unión, con una baja, un condicionado y una gran duda para visitar a Vélez

Unión, con una baja, un "condicionado" y una gran duda para visitar a Vélez

Ovación
Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Rearte: Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha

Rearte: "Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha"

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

Unión y la indisimulable dificultad para sostener los resultados

Unión y la indisimulable dificultad para sostener los resultados

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"