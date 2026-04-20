El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlada"

Desde la Provincia aseguraron que la crecida no alcanza niveles de alerta y destacaron el seguimiento en tiempo real de toda la cuenca.

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la situación del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlado". Foto: Archivo UNO.

El Gobierno de Santa Fe reiteró que la situación del río Salado se mantiene bajo control , en medio de la crecida registrada tras las intensas lluvias de las últimas semanas.

Según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, el monitoreo es permanente y se realiza en tiempo real a través de 35 estaciones telemáticas distribuidas en toda la provincia .

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que este sistema permite seguir la evolución del caudal hora a hora y anticipar posibles escenarios.

Santa Fe refuerza el monitoreo del río Salado y lleva tranquilidad: "La situación no es de alerta"

“Este monitoreo constante nos permite tomar decisiones en función del comportamiento del sistema hídrico”, señaló.

En ese marco, el funcionario precisó que en algunas zonas ya se acumularon más de 800 milímetros de lluvia en lo que va del año, un registro cercano al promedio anual.

Actualmente, el río Salado atraviesa su pico de crecida: este lunes alcanzó un caudal de 511 metros cúbicos por segundo en Recreo, nivel que, según indicó, se mantiene estable.

“Se trata de una situación controlada. No estamos ante una crecida extraordinaria ni de riesgo”, subrayó Mijich, aunque aclaró que el escenario requiere seguimiento continuo.

Además, remarcó que los valores actuales se encuentran por debajo de los niveles de alerta y recordó como antecedente que en 2016 se registraron caudales mucho mayores sin consecuencias graves.

El incremento del río responde principalmente a la crecida del río Cululú y a la carga acumulada del sistema, en un contexto de lluvias sostenidas en toda la cuenca.

Villa Minetti: evacuados y asistencia

En paralelo, las lluvias generaron complicaciones puntuales en el norte provincial. El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, informó que en Villa Minetti se registraron cerca de 200 milímetros en pocas horas, lo que provocó anegamientos y el ingreso de agua en viviendas.

Actualmente, hay 25 personas evacuadas, que reciben asistencia de la comuna y de equipos provinciales. “Trabajamos desde ayer junto a bomberos y distintas áreas en una situación que generó momentos de angustia”, indicó el funcionario.

Según detallaron, ya se desplegaron equipos de bombeo que permitieron iniciar el descenso del agua, mientras que en zonas rurales todavía persisten algunos sectores aislados. No obstante, las autoridades señalaron que por el momento no es necesario ampliar las evacuaciones.

De este modo, el Gobierno provincial insiste en llevar tranquilidad: hay crecida y monitoreo intensivo, pero sin un escenario de riesgo inmediato, con foco en el seguimiento permanente y la asistencia en los puntos más afectados.