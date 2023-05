El hermano de Messi habló con Niño de Cobre y le dijo que su familia está "muy contenta con el mural"

Andrés Iglesias, responsable del mural de Messi cerca del Puerto, se lo confirmó a UNO. Dijo que hasta la semana pasada la familia no sabía de la obra

UNO se acercó a hablar con el artista quien sorprendió al confirmar: "El miércoles pasado (en referencia al 26 de abril), lo conocí a Matías, hermano de Lionel Messi y aparentemente ellos no estaban enterados sobre el proyecto, pero se mostró superinteresado. Es más, me pidió que cuando lo termine le avisemos".

"Me consultaron cómo y por qué nació la idea. Yo sé que ellos están acostumbrados a que le lluevan estas cosas constantemente, pero sé que esto es algo bastante atípico, y que muestren interés para mí está bárbaro", agregó. Esto hace referencia a que este mural del capitán de la Selección argentina, una vez finalizado se convertirá en el más grande de Argentina y podría ser reconocido como el de mayor superficie dedicado a un deportista en el mundo.

Para la realización de la obra se usará trigonometría de color con los primarios, rojo amarillo y azul. Por su tamaño se utilizarán unos 600 litros de pintura (20 latas de 30 litros) para la base y unos 1.000 aerosoles.

Y desde hace unas semanas ya se puede comenzar a ver gran parte del dibujo, principalmente ya apareció el rostro de Messi. "Era el momento que todos estaban esperando, porque muchos me preguntaban qué foto vas a pintar y yo les decía «no, hasta que no lo haga no lo voy a decir». Yo creo que todo el mundo está supercontento porque estamos acostumbrado a verlo de frente, casi siempre la misma foto y esta muestra actitud infantil en su cara, a un niño y fue por eso que la elegí", afirmó Iglesias.

Al hacer referencia a cómo trabaja de manera diaria contó: "Al ser tan grande la cuadrícula, la proporción es muy pequeña para desarrollar la pintura, por lo que estoy haciendo una base con soplete para encontrar el volumen y la forma en la pared y una vez que ya esté todo plantado, el edificio entero, ahí vuelvo a agarrar los aerosoles para darle los efectos como el brillo, detalles del pelo y demás que hacen que parezca fotográfico. Lo que voy a dejar para el final, es la cara, es decir que dejo con calidad fotográfica usando los aerosoles todo el edificio y después la cara, porque sé que es lo que todos quieren ver". "En total el trabajo demandaría cuatro pasadas de base y cuatro de aerosoles, por lo que puedo decir que el mural tiene un avance del 20%", detalló el artista.

Por último, al hacer referencia a lo que siente viendo cómo no solo los santafesinos, también los turistas se llevan una foto del mural, aun sin estar terminado expresó: "Es algo que no imaginé, porque cuando empecé el proyecto lo quería hacer por una satisfacción personal, romper mis propios récords y lograr estar en un status, entre artistas reconocidos a nivel mundial. Pero que al mismo tiempo la sociedad se lo apropie y diga esto es mío, esto es parte de mi ciudad, está en casa y es un monumento, es algo increíble y es un mimo".

mural messi 2.jpg Santa Fe tendrá el mural homenaje a Messi más grande del mundo UNO Santa Fe

