El IMUSA realizará atenciones gratuitas en el barrio Candioti Norte  

Personal del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) llevará a cabo una campaña gratuita de castraciones, desparasitaciones y vacunaciones antirrábicas en la Vecinal Candioti Norte, Mitre 4566 (esquina Pedro Díaz Colodrero). Las atenciones se brindarán de lunes a viernes, de 8 a 13, desde el 28 de abril al 9 de mayo. Recordamos que los días 1 y 2 de mayo no son días hábiles, por lo que no se brindarán los servicios.