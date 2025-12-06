Uno Santa Fe | Santa Fe | influencer

El influencer estadounidense Nick Maddock, que viajó por 125 países, quedó sorprendido con Santa Fe: "Es una ciudad genial"

El reconocido creador de contenido destacó la energía, las vistas y hasta una torta típica de la capital provincial. “Creo que subestimamos Santa Fe”, afirmó

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de diciembre 2025 · 09:18hs
El influencer estadounidense Nick Maddock, que viajó por 125 países, quedó sorprendido con Santa Fe: Es una ciudad genial

La ciudad de Santa Fe volvió a quedar en el centro de la escena digital gracias a la visita del influencer y viajero estadounidense Nick Maddock, que ya recorrió 125 países y comparte sus experiencias en redes sociales. Durante los últimos días, publicó varios videos en los que expresó su sorpresa por la capital santafesina, un destino que —según contó— muchos de sus amigos porteños le habían desaconsejado.

Nick Maddock

Nick Maddock muestra su paso por la ciudad de Santa Fe y se sorprende con todo lo que tiene para ofrecer

Bueno, gente, creo que hemos estado subestimando Santa Fe”, comenzó diciendo Maddock en uno de sus posteos. “Todos mis amigos de Buenos Aires me cargaron muchísimo porque me decían: ‘¿Por qué vas a Santa Fe? Probablemente es el último lugar al que querría ir en Argentina’. Pero ¿sabés qué? La vibra, la energía… es una ciudad limpia, divertida, con ríos hermosos que la atraviesan, con playas, con gimnasios increíbles”.

yankee 1

El viajero resaltó que, pese a llegar con pocas expectativas, su impresión fue inmediata: “Hasta ahora, mi experiencia ha sido literalmente 9 de 10… 10 de 10”. En uno de sus recorridos nocturnos por Bulevar Pellegrini, mostró la actividad en las calles y bromeó: “¿Están viendo cómo está todo esto un martes a la noche?”.

Para todos mis odiadores de Buenos Aires: relájense. Vengan a visitarla a Santa Fe. Es un lugar genial Para todos mis odiadores de Buenos Aires: relájense. Vengan a visitarla a Santa Fe. Es un lugar genial

Puente Colgante

Maddock también dedicó un fragmento especial a un gimnasio al aire libre ubicado en la Costanera Este. “Estoy en Santa Fe, Argentina, y miren esto (ver video). No es solo un gimnasio en la terraza: está así todo el tiempo. Y miren esta vista (en referencia a la laguna Setúbal). ¿Me estás jodiendo? ¿Qué es esto? Además tienen una pileta, un sector para patinar, podés alquilar paddleboards. Este es el Santa Gym… creo que acá no falta nada”.

yankee 3

El influencer aseguró que Santa Fe es “un lugar poco conocido, sin mucho turismo, pero absolutamente hermoso”, y anticipó que pasará tres semanas en la región para mostrar rincones menos explorados del país. “Si quieren ver más lugares como este —y no solamente los clásicos de Buenos Aires o Iguazú— sigan el contenido, que los voy a ir trayendo conmigo en el viaje”, invitó.

La torta que lo conquistó

En otra de sus publicaciones, Maddock contó que encontró en Santa Fe su "postre favorito" de Argentina: la tradicional torta alemana.

No estoy bromeando: este es el mejor postre que probé en Argentina. Probé muchos y, siendo sincero, el país no había sido particularmente fuerte en materia de postres para mí. Pero esto, acá en Santa Fe, literalmente se lleva la torta”, dijo entre risas.

El influencer describió la preparación como “la cosa más deliciosa” que había probado “en cuanto a cosas dulces”, gracias a su relleno de crema pastelera y el glaseado. Incluso confesó que se la comió entera: “Es mi cumpleaños, así que la estoy considerando mi torta de cumpleaños”.

“Santa Fe… me encanta”

Maddock cerró sus primeras impresiones con un mensaje directo para quienes lo cuestionaron por su elección de destino: “Para todos mis odiadores de Buenos Aires: relájense. Vengan a visitarla a Santa Fe. Es un lugar genial”.

influencer Santa Fe países
Noticias relacionadas
la municipalidad de santa fe continua con la limpieza de la arena, despeje de vegetacion y trabajos de pintura

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la limpieza de la arena, despeje de vegetación y trabajos de pintura

Verano 2025 en Santa Fe. Anticipan menos lluvias y más calor en la región por la llegada de La Niña

Verano 2025 en Santa Fe: anticipan menos lluvias y más calor en la región por la llegada de "La Niña"

Milagros Rossler recibiendo su primer premio Preingeniería otorgado por el Colegio de Ingenieros.

La estudiante santafesina y abanderada de la UTN que viajará a Silicon Valley para representar a la Argentina

La flamante ministra Monteoliva visitó la provincia de Santa Fe: reunión con Pullaro y la fiscal General Vranicich

La flamante ministra Monteoliva visitó la provincia de Santa Fe: reunión con Pullaro y la fiscal General Vranicich

Lo último

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Último Momento
Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar

San Juan y el futuro incierto del Pulga en Colón: "Si no lo quieren, hay que sentarse y hablar"

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

Milei presentó los F-16 en Córdoba y habló de un día histórico para la defensa: cargó contra el kirchnerismo

Ovación
El mensaje de Unión a Lucas Gamba: Te ganaste nuestro respeto y cariño

El mensaje de Unión a Lucas Gamba: "Te ganaste nuestro respeto y cariño"

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Gamba se despidió, Unión lo abrazó: un adiós cargado de historia y emoción

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Unión luchó hasta el final, pero cayó en suplementario ante San Lorenzo en el Pando

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Mina Clavero, la cita coronación de la temporada del Rally Argentino

Los Pumas 7s comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Los Pumas 7's comenzaron su participación positivamente en Ciudad del Cabo

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"