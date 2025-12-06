El influencer estadounidense Nick Maddock, que viajó por 125 países, quedó sorprendido con Santa Fe: "Es una ciudad genial"

El reconocido creador de contenido destacó la energía, las vistas y hasta una torta típica de la capital provincial. “Creo que subestimamos Santa Fe”, afirmó

La ciudad de Santa Fe volvió a quedar en el centro de la escena digital gracias a la visita del influencer y viajero estadounidense Nick Maddock , que ya recorrió 125 países y comparte sus experiencias en redes sociales. Durante los últimos días, publicó varios videos en los que expresó su sorpresa por la capital santafesin a, un destino que —según contó— muchos de sus amigos porteños le habían desaconsejado.

“ Bueno, gente, creo que hemos estado subestimando Santa Fe ”, comenzó diciendo Maddock en uno de sus posteos. “Todos mis amigos de Buenos Aires me cargaron muchísimo porque me decían: ‘¿Por qué vas a Santa Fe? Probablemente es el último lugar al que querría ir en Argentina’. Pero ¿sabés qué? La vibra, la energía… es una ciudad limpia, divertida, con ríos hermosos que la atraviesan, con playas, con gimnasios increíbles”.

Nick Maddock muestra su paso por la ciudad de Santa Fe y se sorprende con todo lo que tiene para ofrecer

El viajero resaltó que, pese a llegar con pocas expectativas, su impresión fue inmediata: “Hasta ahora, mi experiencia ha sido literalmente 9 de 10… 10 de 10”. En uno de sus recorridos nocturnos por Bulevar Pellegrini, mostró la actividad en las calles y bromeó: “¿Están viendo cómo está todo esto un martes a la noche?”.

Para todos mis odiadores de Buenos Aires: relájense. Vengan a visitarla a Santa Fe. Es un lugar genial Para todos mis odiadores de Buenos Aires: relájense. Vengan a visitarla a Santa Fe. Es un lugar genial

Puente Colgante

Maddock también dedicó un fragmento especial a un gimnasio al aire libre ubicado en la Costanera Este. “Estoy en Santa Fe, Argentina, y miren esto (ver video). No es solo un gimnasio en la terraza: está así todo el tiempo. Y miren esta vista (en referencia a la laguna Setúbal). ¿Me estás jodiendo? ¿Qué es esto? Además tienen una pileta, un sector para patinar, podés alquilar paddleboards. Este es el Santa Gym… creo que acá no falta nada”.

El influencer aseguró que Santa Fe es “un lugar poco conocido, sin mucho turismo, pero absolutamente hermoso”, y anticipó que pasará tres semanas en la región para mostrar rincones menos explorados del país. “Si quieren ver más lugares como este —y no solamente los clásicos de Buenos Aires o Iguazú— sigan el contenido, que los voy a ir trayendo conmigo en el viaje”, invitó.

La torta que lo conquistó

En otra de sus publicaciones, Maddock contó que encontró en Santa Fe su "postre favorito" de Argentina: la tradicional torta alemana.

“No estoy bromeando: este es el mejor postre que probé en Argentina. Probé muchos y, siendo sincero, el país no había sido particularmente fuerte en materia de postres para mí. Pero esto, acá en Santa Fe, literalmente se lleva la torta”, dijo entre risas.

El influencer describió la preparación como “la cosa más deliciosa” que había probado “en cuanto a cosas dulces”, gracias a su relleno de crema pastelera y el glaseado. Incluso confesó que se la comió entera: “Es mi cumpleaños, así que la estoy considerando mi torta de cumpleaños”.

“Santa Fe… me encanta”

Maddock cerró sus primeras impresiones con un mensaje directo para quienes lo cuestionaron por su elección de destino: “Para todos mis odiadores de Buenos Aires: relájense. Vengan a visitarla a Santa Fe. Es un lugar genial”.