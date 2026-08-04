El Instituto Santafesino de Danzas Hugo Ifrán se sumó al Paseo de Postas Folklóricas de Santa Fe

La institución, que celebra 60 años de historia, fue incorporada al circuito turístico y cultural que busca preservar y difundir el patrimonio folklórico de la ciudad.

El Instituto Santafesino de Danzas Hugo Ifrán fue incorporado este lunes al Paseo de Postas Folklóricas de la ciudad de Santa Fe , una propuesta que busca reconocer a instituciones, espacios y referentes que forman parte del patrimonio cultural santafesino y mantienen viva la identidad folklórica de la capital provincial.

La nueva posta quedó ubicada en la sede del Instituto, sobre avenida Facundo Zuviría 4833 , durante un acto encabezado por la concejala Silvina Cian , impulsora de la iniciativa junto a sus pares Cecilia Battistutti y Carolina Capovilla .

El reconocimiento coincide con los 60 años de una institución fundada en 1966 por el profesor Alcides Hugo Ifrán, considerado uno de los grandes referentes de la cultura santafesina por su aporte a la formación de generaciones de bailarines y docentes de danzas folklóricas.

Un espacio clave para la identidad cultural de Santa Fe

Durante la inauguración, Silvina Cian destacó el legado del fundador del instituto y la importancia de preservar este tipo de espacios.

"Queremos revalorizar y destacar la trayectoria del Instituto Santafesino de Danzas, creado por el querido Alcides Hugo Ifrán, quien durante 60 años formó generaciones en nuestras danzas, en la identidad y en el sentido de pertenencia. Su legado continúa hoy a través de Ariel y de toda la comunidad que sostiene este enorme trabajo cultural", expresó.

La edil también remarcó el valor simbólico de incorporar el instituto al recorrido.

"Esta posta está ubicada sobre una avenida tan transitada como Facundo Zuviría para que todos puedan descubrir esta historia. Los vecinos recuerdan a Hugo Ifrán con muchísimo cariño porque marcó la vida de muchas personas. Queremos que cada santafesino se sienta orgulloso de todo lo que Santa Fe aportó al folklore nacional", sostuvo.

Un patrimonio cultural único en Latinoamérica

A lo largo de seis décadas, el Instituto Santafesino de Danzas Hugo Ifrán formó a miles de alumnos y amplió su propuesta artística con distintas disciplinas, convirtiéndose en un semillero de músicos, bailarines y docentes que llevaron la cultura argentina a escenarios regionales, nacionales e internacionales.

Además de su tarea educativa, la institución resguarda un valioso patrimonio cultural. En su sede funcionan una biblioteca especializada en folklore, música y tradiciones populares y el Museo Universal del Traje, considerado único en Latinoamérica y uno de los pocos de su tipo en el mundo, con una importante colección de trajes típicos y folklóricos de distintas culturas.

Reconocimiento al trabajo cultural santafesino

El actual director del instituto, Ariel Ifrán, agradeció el homenaje y valoró la iniciativa. "Es un verdadero homenaje con todas las letras. Estas propuestas sirven para dar a conocer y visibilizar el enorme trabajo cultural que tenemos en Santa Fe, que es mucho y de muy buena calidad", afirmó.

Por su parte, la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, destacó que el circuito representa una nueva propuesta para vecinos y visitantes.

"Desde el primer día acompañamos este proyecto porque refleja nuestra identidad y suma un nuevo recorrido para descubrir la ciudad. Desde el Gobierno provincial trabajamos para difundir estas postas e invitar a visitantes de todo el país a conocer este patrimonio cultural", señaló.

En tanto, el subsecretario de Turismo de la Municipalidad, Javier Dellamónica, aseguró que el recorrido permite descubrir la ciudad desde otra perspectiva.

"Es una invitación a recorrer cada barrio y cada rincón de Santa Fe a través de quienes construyeron nuestra identidad", manifestó.

Un circuito con diez postas para recorrer la historia del folklore

La incorporación del Instituto Santafesino de Danzas Hugo Ifrán corresponde a la segunda estación inaugurada del Paseo de Postas Folklóricas. La primera fue el mural dedicado a Mario Millán Medina, ubicado en la esquina de República de Siria y Gorostiaga, donde vivió durante más de cinco décadas.

El circuito prevé un total de 10 estaciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas se encuentran la casa de Horacio Guaraní en Alto Verde, la muestra patrimonial dedicada a Ariel Ramírez en la Estación Belgrano, la tradicional Heladería y Cafetería Necochea, el Panteón de SADAIC del Cementerio Municipal, el Fortín Tradicionalista Brigadier López, la Plaza del Folklore, el Quincho de Chiquito y la casa del artista Juan Arancio.

Cada una de las postas cuenta con un código QR que permite acceder a información histórica, fotografías, videos y una audioguía accesible para personas ciegas o con baja visión, incorporando herramientas digitales para enriquecer la experiencia de vecinos y turistas.

El proyecto fue desarrollado de manera conjunta entre el Concejo Municipal de Santa Fe, la Secretaría de Turismo de la Provincia, la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad, las áreas de Cultura provinciales y municipales, además de instituciones y referentes vinculados al patrimonio folklórico santafesino.

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