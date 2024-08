El intendente de Laguna Paiva, sobre el freno a las obras del tren: "La decisión de Nación es lamentable"

El intendente de Elvio Cotterli expresó su malestar por la decisión de Nación de no continuar el tren que uniría Laguna Paiva con Santa Fe.

"Tanto costó poder llegar a tener todo esto, que la verdad es lamentable la decisión del gobierno de la Nación para todos nosotros. Con tantos fondos que ellos mismos están recortando de todos lados, al menos deberían garantizar poder tener otro servicio de transporte público de pasajeros, y más uno tan noble como el tren que no se encuentra en todos lados", expresó en diálogo con UNO Santa Fe .

Nación confirmó que no continuará las obras del tren Laguna Paiva-Santa Fe y envía los coches a Buenos Aires

"Lo digo como ciudadano, ya no como intendente: uno se llena de profunda tristeza y nostalgia, pero vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo en que se pueda retomar nuevamente y poder de alguna manera ponerlo en agenda como lo hemos logrado. Esperemos que la situación cambie", anticipó Cotterli.

El mandatario adelantó que iniciará gestiones con funcionarios provinciales para que Nación de marcha atrás con esta decisión.

Un tren para el área metropolitana

"Me parece que es una decisión totalmente apresurada, y más en el contexto que se está dando. Creo que no se puede tomar una decisión de esa naturaleza faltando tan poco para volver a retomar el servicio. Estábamos en la antesala prácticamente de poder recuperar el tren, que para nosotros es recuperar parte de la historia perdida. Ha llevado mucho tiempo, muchas horas de laburo, son cuestiones que no fueron sencillas ni fáciles", lamentó el intendente.

Cotterli consideró que, con este tipo de medidas, el gobierno nacional "lo único que hace es alejarse más de la gente". Manifestó que la decisión representa "no valorar todo el esfuerzo y el trabajo que se hicieron con los distintos gobiernos", y subrayó que "es no entender la dinámica y la realidad de lo que es un área metropolitana como la de Santa Fe".

"La noticia es muy triste más que nada pensando en el usuario de la región, porque esto no sólo iba a traer una solución a Laguna Paiva, había muchas localidades que se iban a beneficiar. Era un importante ahorro a la hora del transporte público de pasajeros, con los costos que estamos teniendo para viajar a la ciudad de Santa Fe esto venía a crear una solución realmente importante", enfatizó el mandatario municipal.

