El mapa de subsidios eléctricos en Santa Fe: cómo quedó dividida la provincia y cuáles son los topes de consumo

La Secretaría de Energía de la Nación definió un nuevo esquema de subsidios con límites diferenciados según zonas climáticas y épocas del año. La Defensoría del Pueblo explicó cómo se aplica en la provincia y advirtió sobre el impacto en las facturas.

Mapa de subsidios eléctricos: cómo quedó dividida Santa Fe y cuáles son los topes de consumo

La Secretaría de Energía de la Nación estableció un nuevo esquema de subsidios al consumo eléctrico , que fija topes diferenciados según zonas climáticas y períodos del año , con especial foco en los meses de altas temperaturas.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe dio a conocer cómo se implementa el sistema en la provincia y brindó recomendaciones a los usuarios.

Para los meses de diciembre, enero y febrero, Santa Fe fue dividida en tres zonas climáticas, cada una con un límite máximo de consumo mensual que mantiene el subsidio estatal. Superado ese tope, el excedente se factura a tarifa plena.

Cómo quedan los topes en Santa Fe

Según el esquema informado, los límites de consumo subsidiado son los siguientes:

Zona “muy cálida” : incluye los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado . El tope de consumo subsidiado será de 550 kWh mensuales .

Zona “cálida” : comprende los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, Garay, San Justo y La Capital . En estos casos, el límite será de 370 kWh mensuales .

Zona “templada”: abarca al resto de los departamentos de la provincia (Rosario, San Lorenzo, San Jerónimo, Iriondo, Constitución, General López, Caseros, Belgrano y San Martín). El consumo subsidiado tendrá un tope de 300 kWh mensuales.

Qué pasa el resto del año

Desde la Defensoría del Pueblo se precisó además que durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, el tope de consumo subsidiado será de 300 kWh mensuales en todo el país, sin distinción por zona climática.

En tanto, durante los meses intermedios —marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre— el límite se reducirá a 150 kWh mensuales.

Recomendaciones a los usuarios

El organismo provincial advirtió que superar los topes establecidos implicará incrementos significativos en el valor de las facturas, por lo que recomendó a los usuarios tomar recaudos en el uso de la energía, especialmente fuera de los períodos de mayor demanda estacional.

Ante dudas o consultas, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe recordó que se encuentran disponibles sus canales habituales de atención, donde se brinda asesoramiento y acompañamiento a la ciudadanía.

Nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados: qué saber para no perder el beneficio

desde el 1° de enero de 2026, se encuentra vigente en todo el país el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por el gobierno nacional. Este nuevo régimen reemplaza programas anteriores, como la segmentación por niveles y el Programa Hogar, y alcanza a los siguientes servicios: energía eléctrica, gas natural por red, gas propano indiluido por redes y garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kg.

Desde la Defensoría del Pueblo se remarca la importancia de que la ciudadanía conozca en detalle el funcionamiento del SEF, los requisitos de acceso y el procedimiento de inscripción, ya que se trata de información fundamental para hacer valer los derechos como usuarios y usuarias de servicios públicos esenciales.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden acceder a los Subsidios Energéticos Focalizados los hogares cuyos ingresos netos totales (considerando a todos los integrantes) sean menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, lo que equivale a 3.771.987,09 pesos, según los últimos valores publicados por el Indec.

Asimismo, podrán ser incluidos hogares que superen ese umbral de ingresos cuando se verifique alguna de las siguientes situaciones: existencia de un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), percepción de Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o presencia de un Certificado de Vivienda emitido por el Renabap.

¿Cómo y dónde inscribirse?

Es importante destacar que quienes ya estaban inscriptos en el Rase no deben realizar el trámite nuevamente, ya que los datos migran de forma automática al nuevo registro. No obstante, pueden actualizar los formularios en caso de que fuera necesario, y se recomienda verificar que los datos estén correctamente cargados para ejercer los derechos como usuarios.

Por su parte, las personas usuarias de garrafas o beneficiarias del Programa Hogar sí deben inscribirse en el nuevo ReSEF para continuar recibiendo el subsidio.

La inscripción se realiza a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), disponible en el sitio oficial del Estado Nacional: www.argentina.gob.ar/subsidios

Para completar el formulario se solicita: