"El mejor premio es que pudimos salvar la vida de todos", dijeron los policías luego del rescate en barrio Mariano Comas

Por su parte Leonel agregó sobre el episodio: "Cuando quisimos entrar nos encontramos con un obstáculo, una moto que estaba en el ingreso de la vivienda, por eso ahí fue cuando junto a otros compañeros comenzamos la lucha contra la moto para que se pueda ingresar y sacar a la persona que desde adentro pedía ayuda. Unos momentos más tarde la pudimos retirar y ahí fue que mi compañera (por Sofía), decidió ingresar".

Sobre esto último, la suboficial mujer dijo que atinó a entrar ya que "se escuchaba el pedido desesperado de ayuda del hombre". "Vi que en la zona cercana al piso el humo no llegaba por lo que me agaché, me tapé la boca y arrastrándome usando la linterna alumbré hasta llegar a la mitad del comedor, donde vi los pies del hombre, que al verme nos chocamos y empecé el camino inverso para salir. Ahí ya estaba con los ojos cerrados porque no podía ver nada", concluyó.

"El mejor premio es que pudimos salvar la vida de todos. En ese momento no pensamos el riesgo que podíamos haber corrido, porque a lo mejor en lugar de una sola persona tenías que rescatar a dos", cerró Leonel.

Ambos agentes serán condecorados por su accionar en una ceremonia que se desarrollará en la mañana del miércoles.

LEER MÁS: Milagro en Bº Mariano Comas: la policía salvó a un padre y sus dos pequeños hijos de un voraz incendio