El mercado inmobiliario está "pausado" y los precios de las propiedades se mantendrían: ¿Qué pasará con los alquileres?

La devaluación tras las elecciones Paso y la suba del dólar blue repercutió en diversos ámbitos económicos, entre ellos el mercado inmobiliario. Desde el sector señalaron a UNO Santa Fe que, si bien se realizan algunas operaciones, "el mercado se encuentra pausado" debido a que "no hay precios de referencia".

"En los últimos dos meses mucha gente ya sabía que esto podía pasar después de las Paso. Hubo movimientos y operaciones en compra-venta hasta el viernes, las que están complicadas son las que quedaron pendientes y se iban a concretar esta semana. Pero el mercado venía activo, mucha gente se refugiaba en dólares o comprando propiedades. Hoy no se pueden dar precios de venta de los inmuebles", dijo Walter Govone, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios.

Govone descartó que haya grandes variaciones en los valores de las propiedades -en dólares- ya que consideró que el precio dólar estaba atrasado y no se correspondía con la inflación registrada desde principios de año.

"En los últimos tres meses casi tuvimos un 25-30% de incremento en pesos, el dólar estaba medio frenado. Hoy no debería haber cambios del valor de las propiedades en dólares, aunque también tenemos que ver a dónde se termina de acomodar, si en $750, si en $800", indicó.

LEER MÁS: Los alquileres suben 100% a partir de junio y crecen los contratos temporarios en Santa Fe

Qué pasará con los alquileres

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios consideró que "lo que nos marca la experiencia es que mientras no haya más dinero en los bolsillos de la gente no va a haber inquilinos que paguen un aumento"-

"Algunos propietarios quieren ahora aumentar un 20% el valor de los alquileres, pero los ingresos de la gente que puede ser inquilina de ese departamento no suben 20%. Entonces no te la alquilan. Porque si ya no te lo alquiló con el valor anterior, menos lo hará con aumento", apuntó.

"Estamos en unas semanas de ver qué es lo que está pasando hasta que haya un valor de referencia de los nuevos precios y de los nuevos salarios también, si es que lo hay. Decir cuánto va a demorar no lo sabemos. Ojalá sea lo menos posible, porque el impacto que tenemos de esto es muy grande. Pero mientras no se recompongan los salarios, va a ser complicado que se pudieran aumentar las cosas", sentenció Govone.