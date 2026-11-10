En medio de los efectos de El Niño, que este año la opinión pública bautizó “Súper Niño”, Latinoamérica está procesando la contingencia a través de un duelo comunitario anticipado, con fuerte predominio de Facebook, donde se concentra una audiencia más conservadora y de mayor edad.
Prevención en los medios, miedo y tristeza en las redes sociales: el pulso emocional de la sociedad frente al fenómeno de El Niño
Un estudio de LatAm Intersect sobre siete países de Latinoamérica muestra que los medios hablan de preparación, mientras que las redes sociales oscilan entre la tristeza, el miedo y la ira. En Argentina, el miedo concentró el 96,19% de la conversación analizada en una de las plataformas durante la última semana.
El dato surge de una investigación de LatAm Intersect, agencia de comunicación integrada y relaciones públicas especializada en campañas corporativas y de consumo. El estudio evaluó el comportamiento emocional en Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Chile y Argentina, a partir de portales de noticias y de las redes Facebook, Instagram y TikTok.
Los resultados exponen una marcada brecha regional: los medios operan como canales de preparación logística, con índices de anticipación superiores al 55%-80%, mientras que las plataformas sociales reflejan a una población vulnerable que transita rápidamente entre el dolor colectivo y giros abruptos hacia la alarma o la expectativa. Estos son los seis hallazgos principales.
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1. Las noticias, el espacio de la anticipación preventiva
Los portales informativos funcionan como el principal canal de previsión y orientación logística. En Brasil, la anticipación domina la cobertura noticiosa sobre El Niño con un 55,49% en el acumulado anual y escala al 83,21% en la medición reciente. En Colombia, Costa Rica, México y Perú, la anticipación encabeza la conversación noticiosa anual con cifras que rondan el 28,09%-28,14%, y supera el 30% en el corto plazo. Ante el término Súper Niño, los medios brasileños elevan su enfoque de anticipación hasta un 66,53% en los últimos días.
2. “Súper Niño” detona picos críticos de ira y miedo
El cambio de narrativa hacia la categoría de Súper Niño provoca incrementos sustanciales de angustia y malestar en varios países:
- Facebook México: miedo del 99,87% en el acumulado de 365 días.
- Facebook Perú: 98,51% de ira en la conversación reciente.
- Instagram Chile: 99,66% de ira durante el último año.
- TikTok Chile: 99,94% de ira en la medición anual.
- Instagram Brasil: 95,67% de miedo en la medición reciente frente a Súper Niño.
3. Tristeza estructural acumulada en Facebook
El balance anual muestra que los usuarios recurren a Facebook para compartir el duelo y la preocupación comunitaria por las consecuencias materiales del clima. La tristeza concentró el 98,94% de la conversación anual sobre El Niño en Brasil, el 98,15% en Colombia y el 98,10% en Perú. En Costa Rica, representó el 46,80% en el mismo período. Esta carga de aflicción colectiva supera con creces la simple cautela logística que se discute en el ámbito público.
4. Giros emocionales inmediatos en períodos de 7 días
El análisis comparativo revela transformaciones drásticas ante coyunturas específicas:
- Facebook Brasil: de una tristeza del 98,94% a un 82,52% de expectativa en los últimos días, ante noticias de estabilización.
- Instagram México: de la tristeza (94,15%) anual a una anticipación del 92,25% en el corto plazo.
- Facebook Argentina: de una dispersión entre sorpresa (40,05%) y expectativa (37,18%) en el año a un 96,19% de miedo en los últimos días.
5. Volatilidad extrema y polarización en TikTok
TikTok es el canal con mayores oscilaciones anímicas de toda la región:
- Brasil: 99,35% de miedo anual sobre El Niño, con un salto a 97,42% de sorpresa.
- Perú: de dividirse entre ira (49,82%) y miedo (49,82%) a un 99,83% de expectativa.
- Costa Rica (Súper Niño): 99,25% de expectativa anual y una caída a 99,97% de tristeza.
- Chile (Súper Niño): de 99,94% de ira en el consolidado anual a 99,99% de expectativa reciente.
6. Respuestas diferenciadas en el Cono Sur
Chile y Argentina muestran comportamientos distintivos. En Chile, Facebook mantuvo niveles altos de expectativa ante El Niño, con 62,83% en el consolidado anual y 73,75% en los últimos días, y ante Súper Niño el sentimiento reciente se concentró en un 99,22% de anticipación.
En Argentina, Instagram mostró una anticipación casi total tanto en El Niño (97,88%) como en Súper Niño (99,70%) en el consolidado anual, mientras que TikTok cerró recientemente con un 79,22% de tristeza ante El Niño y un 38,50% de sorpresa ante Súper Niño.