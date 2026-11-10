Un estudio de LatAm Intersect sobre siete países de Latinoamérica muestra que los medios hablan de preparación, mientras que las redes sociales oscilan entre la tristeza, el miedo y la ira. En Argentina, el miedo concentró el 96,19% de la conversación analizada en una de las plataformas durante la última semana.

Prevención en los medios, miedo y tristeza en las redes sociales: el pulso emocional de la sociedad frente al fenómeno de El Niño

En medio de los efectos de El Niño , que este año la opinión pública bautizó “Súper Niño” , Latinoamérica está procesando la contingencia a través de un duelo comunitario anticipado , con fuerte predominio de Facebook, donde se concentra una audiencia más conservadora y de mayor edad.

El dato surge de una investigación de LatAm Intersect , agencia de comunicación integrada y relaciones públicas especializada en campañas corporativas y de consumo. El estudio evaluó el comportamiento emocional en Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Chile y Argentina , a partir de portales de noticias y de las redes Facebook, Instagram y TikTok .

Los resultados exponen una marcada brecha regional: los medios operan como canales de preparación logística, con índices de anticipación superiores al 55%-80%, mientras que las plataformas sociales reflejan a una población vulnerable que transita rápidamente entre el dolor colectivo y giros abruptos hacia la alarma o la expectativa. Estos son los seis hallazgos principales.

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1. Las noticias, el espacio de la anticipación preventiva

Los portales informativos funcionan como el principal canal de previsión y orientación logística. En Brasil, la anticipación domina la cobertura noticiosa sobre El Niño con un 55,49% en el acumulado anual y escala al 83,21% en la medición reciente. En Colombia, Costa Rica, México y Perú, la anticipación encabeza la conversación noticiosa anual con cifras que rondan el 28,09%-28,14%, y supera el 30% en el corto plazo. Ante el término Súper Niño, los medios brasileños elevan su enfoque de anticipación hasta un 66,53% en los últimos días.

2. “Súper Niño” detona picos críticos de ira y miedo

El cambio de narrativa hacia la categoría de Súper Niño provoca incrementos sustanciales de angustia y malestar en varios países:

Facebook México: miedo del 99,87% en el acumulado de 365 días.

miedo del en el acumulado de 365 días. Facebook Perú: 98,51% de ira en la conversación reciente.

de ira en la conversación reciente. Instagram Chile: 99,66% de ira durante el último año.

de ira durante el último año. TikTok Chile: 99,94% de ira en la medición anual.

de ira en la medición anual. Instagram Brasil: 95,67% de miedo en la medición reciente frente a Súper Niño.

3. Tristeza estructural acumulada en Facebook

El balance anual muestra que los usuarios recurren a Facebook para compartir el duelo y la preocupación comunitaria por las consecuencias materiales del clima. La tristeza concentró el 98,94% de la conversación anual sobre El Niño en Brasil, el 98,15% en Colombia y el 98,10% en Perú. En Costa Rica, representó el 46,80% en el mismo período. Esta carga de aflicción colectiva supera con creces la simple cautela logística que se discute en el ámbito público.

4. Giros emocionales inmediatos en períodos de 7 días

El análisis comparativo revela transformaciones drásticas ante coyunturas específicas:

Facebook Brasil: de una tristeza del 98,94% a un 82,52% de expectativa en los últimos días, ante noticias de estabilización.

de una tristeza del a un de expectativa en los últimos días, ante noticias de estabilización. Instagram México: de la tristeza ( 94,15% ) anual a una anticipación del 92,25% en el corto plazo.

de la tristeza ( ) anual a una anticipación del en el corto plazo. Facebook Argentina: de una dispersión entre sorpresa (40,05%) y expectativa (37,18%) en el año a un 96,19% de miedo en los últimos días.

5. Volatilidad extrema y polarización en TikTok

TikTok es el canal con mayores oscilaciones anímicas de toda la región:

Brasil: 99,35% de miedo anual sobre El Niño, con un salto a 97,42% de sorpresa.

de miedo anual sobre El Niño, con un salto a de sorpresa. Perú: de dividirse entre ira ( 49,82% ) y miedo ( 49,82% ) a un 99,83% de expectativa.

de dividirse entre ira ( ) y miedo ( ) a un de expectativa. Costa Rica (Súper Niño): 99,25% de expectativa anual y una caída a 99,97% de tristeza.

de expectativa anual y una caída a de tristeza. Chile (Súper Niño): de 99,94% de ira en el consolidado anual a 99,99% de expectativa reciente.

6. Respuestas diferenciadas en el Cono Sur

Chile y Argentina muestran comportamientos distintivos. En Chile, Facebook mantuvo niveles altos de expectativa ante El Niño, con 62,83% en el consolidado anual y 73,75% en los últimos días, y ante Súper Niño el sentimiento reciente se concentró en un 99,22% de anticipación.

En Argentina, Instagram mostró una anticipación casi total tanto en El Niño (97,88%) como en Súper Niño (99,70%) en el consolidado anual, mientras que TikTok cerró recientemente con un 79,22% de tristeza ante El Niño y un 38,50% de sorpresa ante Súper Niño.