Uno Santa Fe | Santa Fe | calles

Calles rotas en Santa Fe: concejales cuestionan la falta de obras y reclaman transparencia sobre la recaudación municipal

Los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel cuestionaron el estado de las calles en distintos barrios de la ciudad y reclamaron al municipio que informe cuánto recauda por multas, tasas y SEOM, y cómo invierte esos recursos.

6 de noviembre 2026 · 11:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El edil Jorge Fernández

gentileza

El edil Jorge Fernández

El deterioro de las calles de Santa Fe volvió a quedar en el centro de los cuestionamientos hacia la gestión municipal. Los baches se multiplican en distintos barrios, el mantenimiento de la infraestructura urbana genera reclamos de los vecinos y la falta de respuestas oficiales alimenta las críticas de sectores de la oposición.

En ese contexto, los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel apuntaron contra el municipio por la falta de obras de bacheo y mantenimiento vial. Según plantearon, ambos vienen impulsando distintos proyectos para atender los problemas de infraestructura y garantizar mejores servicios básicos, pero aseguran que no obtienen respuestas concretas del Ejecutivo.

"Las calles no se arreglan con excusas. Se arreglan con obra, y la obra necesita transparencia e inversión", sostuvieron al cuestionar el estado de las arterias y la falta de intervenciones en diferentes sectores de la ciudad.

El reclamo por la recaudación y las obras en los barrios

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el destino de los recursos que recauda el municipio. Los ediles señalaron que la administración local obtiene ingresos a través de multas de tránsito, tasas municipales y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM), pero reclamaron mayor información sobre cómo se distribuyen esos fondos y cuánto se destina al mantenimiento de las calles.

"Los vecinos pagan y las calles siguen rotas. Queremos saber cuánto se recauda, en qué se gasta y por qué no se ve en los barrios", expresó Fernández.

El planteo apunta a la necesidad de contar con información transparente sobre los ingresos municipales y las partidas destinadas a obras y servicios. Para los concejales, el estado actual de las calles evidencia la necesidad de reforzar las tareas de mantenimiento y dar respuestas a los reclamos que se repiten en distintos puntos de Santa Fe.

El mantenimiento de las calles, una responsabilidad municipal

Los concejales remarcaron que el bacheo y la conservación de la red vial forman parte de las responsabilidades del municipio y reclamaron que se avance con intervenciones concretas para mejorar la circulación y las condiciones de transitabilidad.

La discusión vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas cotidianos de los santafesinos: el estado de las calles, los riesgos que generan los pozos y la necesidad de sostener un plan de mantenimiento que alcance a todos los barrios.

El reclamo opositor también busca instalar el debate sobre las prioridades de inversión municipal y la relación entre los recursos que aportan los contribuyentes y las obras que efectivamente llegan a los distintos sectores de la ciudad.

calles Santa Fe obras recaudación Jorge Fernández
Noticias relacionadas
El Paraná alcanzó los 4,61 metros en Santa Fe y el INA pronostica que la crecida se extenderá durante las próximas dos semanas

El Paraná alcanzó los 4,61 metros en Santa Fe y el INA pronostica que la crecida se extenderá durante las próximas dos semanas

La Peatonal San Martín.

Feriado por la visita del Papa León: cómo abrirán los comercios de Santa Fe el lunes 9 de noviembre

Reforma de seguridad: qué cambió en el proyecto aprobado sobre allanamientos e interrogatorios policiales

Reforma de seguridad en Santa Fe: qué cambió en el proyecto aprobado sobre allanamientos e interrogatorios policiales

La web de la Municipalidad y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización

La web de la Municipalidad y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización

Lo último

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre

Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre

Último Momento
Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre

Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre

Crecida del Paraná: el municipio evacuó a otra familia de La Vuelta del Paraguayo y ya son 36 los asistidos en el Centro Integral N°1

Crecida del Paraná: el municipio evacuó a otra familia de La Vuelta del Paraguayo y ya son 36 los asistidos en el Centro Integral N°1

Qué resultados necesita Unión para clasificarse a los octavos de final

Qué resultados necesita Unión para clasificarse a los octavos de final

Ovación
Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Colapinto llega al GP de Brasil con el objetivo de volver a sumar en la Fórmula 1

Colapinto llega al GP de Brasil con el objetivo de volver a sumar en la Fórmula 1

Una gran multitud recibió en Reconquista al campeón mundial juvenil de boxeo

Una gran multitud recibió en Reconquista al campeón mundial juvenil de boxeo

Sarmiento visita a Tigre con la clasificación a los playoffs como gran objetivo

Sarmiento visita a Tigre con la clasificación a los playoffs como gran objetivo

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"