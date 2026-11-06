Calles rotas en Santa Fe: concejales cuestionan la falta de obras y reclaman transparencia sobre la recaudación municipal

Los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel cuestionaron el estado de las calles en distintos barrios de la ciudad y reclamaron al municipio que informe cuánto recauda por multas, tasas y SEOM, y cómo invierte esos recursos.

El deterioro de las calles de Santa Fe volvió a quedar en el centro de los cuestionamientos hacia la gestión municipal. Los baches se multiplican en distintos barrios , el mantenimiento de la infraestructura urbana genera reclamos de los vecinos y la falta de respuestas oficiales alimenta las críticas de sectores de la oposición.

En ese contexto, los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel apuntaron contra el municipio por la falta de obras de bacheo y mantenimiento vial . Según plantearon, ambos vienen impulsando distintos proyectos para atender los problemas de infraestructura y garantizar mejores servicios básicos, pero aseguran que no obtienen respuestas concretas del Ejecutivo.

"Las calles no se arreglan con excusas. Se arreglan con obra, y la obra necesita transparencia e inversión", sostuvieron al cuestionar el estado de las arterias y la falta de intervenciones en diferentes sectores de la ciudad.

El reclamo por la recaudación y las obras en los barrios

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el destino de los recursos que recauda el municipio. Los ediles señalaron que la administración local obtiene ingresos a través de multas de tránsito, tasas municipales y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM), pero reclamaron mayor información sobre cómo se distribuyen esos fondos y cuánto se destina al mantenimiento de las calles.

"Los vecinos pagan y las calles siguen rotas. Queremos saber cuánto se recauda, en qué se gasta y por qué no se ve en los barrios", expresó Fernández.

El planteo apunta a la necesidad de contar con información transparente sobre los ingresos municipales y las partidas destinadas a obras y servicios. Para los concejales, el estado actual de las calles evidencia la necesidad de reforzar las tareas de mantenimiento y dar respuestas a los reclamos que se repiten en distintos puntos de Santa Fe.

El mantenimiento de las calles, una responsabilidad municipal

Los concejales remarcaron que el bacheo y la conservación de la red vial forman parte de las responsabilidades del municipio y reclamaron que se avance con intervenciones concretas para mejorar la circulación y las condiciones de transitabilidad.

La discusión vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas cotidianos de los santafesinos: el estado de las calles, los riesgos que generan los pozos y la necesidad de sostener un plan de mantenimiento que alcance a todos los barrios.

El reclamo opositor también busca instalar el debate sobre las prioridades de inversión municipal y la relación entre los recursos que aportan los contribuyentes y las obras que efectivamente llegan a los distintos sectores de la ciudad.