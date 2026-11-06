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Crecida del Paraná: el municipio evacuó a otra familia de La Vuelta del Paraguayo y ya son 36 los asistidos en el Centro Integral N°1

En las últimas horas, dos adultos y tres menores fueron trasladados al predio de Alto Verde por habitar fuera del anillo de defensa. Este viernes la altura del río alcanzó los 4,61 metros en el puerto local. Continúan los monitoreos en los terraplenes y los trabajos junto a la organización TECHO.

6 de noviembre 2026 · 12:10hs
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El Paraná llegó a 4

El Paraná llegó a 4,61 metros: la Municipalidad trasladó preventivamente a más vecinos fuera de las defensas.

En el marco del operativo de contingencia activado por el avance del río Paraná, la Municipalidad de Santa Fe procedió este jueves al traslado preventivo de una nueva familia oriunda del paraje La Vuelta del Paraguayo.

El grupo familiar, integrado por dos adultos y tres menores de edad, residía en un sector de cotas bajas situado por fuera del anillo defensivo, por lo que fue reubicado en el Centro de Asistencia Integral N°1, emplazado en el acceso al barrio Alto Verde.

Con esta incorporación, el informe oficial elaborado por el Ejecutivo municipal a las 10:00 de este viernes 6 de noviembre de 2026 confirmó que se eleva a diez el número de familias evacuadas en el predio, totalizando 36 personas contenidas (15 adultos y 21 menores). En paralelo, los equipos sociales del municipio mantienen el relevamiento permanente sobre otros hogares vulnerables asentados fuera de los terraplenes.

LEER MÁS: Con el Paraná en 4,60 metros, el municipio ya construyó más de 30 módulos habitacionales para evacuados

"Si bien el Paraná se mantiene por debajo de la cota de alerta formal, estamos brindando asistencia e infraestructura preventiva a los vecinos que habitan en los sectores más vulnerables e inundables, por fuera de las defensas. Continuaremos evaluando cada situación particular". explicaron desde el municipio.

Estado hidrométrico: registros del Paraná y el Salado

Según los datos suministrados por las escalas oficiales en la mañana de este viernes, el comportamiento de las cuencas en la zona marca las siguientes cotas:

Río Paraná (Puerto Santa Fe): 4,61 metros (Medición de Prefectura Naval Argentina), consolidando la tendencia al alza.

Río Salado (Recreo): 2,05 metros (Registro de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia).

Río Salado (Santo Tomé): 4,73 metros (Secretaría de Recursos Hídricos provincial).

En el predio del Centro de Asistencia, personal operativo de la Municipalidad continúa con las tareas de edificación de nuevos módulos habitacionales temporales con la colaboración de voluntarios de la Asociación Civil TECHO, con el objetivo de anticipar la logística ante eventuales nuevos picos de crecida.

Inspección de defensas y recomendaciones a la población

Las áreas técnicas del Municipio mantienen una supervisión diaria sobre el estado de los terraplenes defensivos que protegen a la capital provincial. Actualmente se realizan trabajos menores de recomposición, relleno de cárcavas y alteo de caminos de servicio en toda la franja costera, además de alistar la logística para la eventual instalación de electrobombas móviles en puntos críticos.

Desde el Municipio emitieron una serie de disposiciones de seguridad y prohibiciones de estricto cumplimiento para proteger la infraestructura hídrica:

Precaución por alimañas: se advierte a los transeúntes sobre el avance de camalotales y la consecuente aparición de serpientes y alimañas desplazadas por la correntada.

Prohibición de tránsito pesado y daños: está estrictamente prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes, así como extraer arena, tierra o piedra de las defensas.

Cuidado de desagües: se recuerda la prohibición de arrojar basura a los canales drenantes o quemar pasturas y ramas en las inmediaciones de los anillos de protección.

Navegación responsable: se solicita a los deportistas y navegantes recreativos respetar las indicaciones de Prefectura y extremar los recaudos al transitar por el sector de islas.

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