Uno Santa Fe | Santa Fe | denuncias

El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni advirtió que el fenómeno es un "segundo capítulo" del caso San Cristóbal y confirmó detenciones, allanamientos y secuestro de dispositivos. La mayoría de los imputados son menores de edad

20 de abril 2026 · 09:06hs
El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe registró el pasado viernes 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de todo el territorio provincial, una cifra que refleja la escalada de intimidaciones registrada en los días siguientes al hecho ocurrido en San Cristóbal. Así lo informó el ministro Pablo Cococcioni, quien señaló que el fenómeno obedece a una dinámica conocida: cuando ocurre un hecho conmocionante, suele desencadenarse un "segundo capítulo" de llamadas, notas y mensajes que, aunque en muchos casos son percibidos como bromas, son tratados con toda la gravedad institucional.

"Desde el Estado se toma esto con la mayor seriedad", afirmó Cococcioni.

El funcionario distinguió dos problemáticas que, si bien están vinculadas, requieren abordajes diferenciados. Por un lado, la violencia generada a través de comunidades digitales —el fenómeno que tuvo como antecedente el caso San Cristóbal— que se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por otro, la oleada de amenazas puntuales que proliferaron en los últimos días, cuyo origen y motivación no siempre apunta a una intención real de concretar un ataque.

amenazas

Operativos

Ante cada hecho con apariencia delictiva, las fuerzas de seguridad actúan en coordinación con la Fiscalía y llevan adelante procedimientos que incluyen detenciones, aprehensiones, allanamientos y secuestro de celulares y dispositivos electrónicos. Sin embargo, Cococcioni explicó que muchas de estas actuaciones no se dan a conocer públicamente de manera individual: en la mayoría de los casos los imputados son menores de edad, lo que obliga a redoblar las garantías del procedimiento penal juvenil y a resguardar la investigación.

"Ustedes habrán visto en algunos casos detenciones, aprehensiones, allanamientos, secuestros de celulares", indicó el ministro, aunque precisó que la discreción en la difusión responde a una decisión coordinada con la Fiscalía y no a una falta de acción.

denuncias viernes amenazas
Noticias relacionadas
ausentismo de los estudiantes santafesinos en la secundaria: los motivos de las faltas

Ausentismo de los estudiantes santafesinos en la Secundaria: los motivos de las faltas

cansado del estado calamitoso de la ruta 11, creo el paseo de la fama para visibilizar el abandono del corredor

Cansado del estado calamitoso de la ruta 11, creó el "Paseo de la fama" para visibilizar el abandono del corredor

El ministro de Educación de Santa Fe en la escuela de la tragedia en San Cristóbal

La educación después del tiroteo en San Cristóbal: "Tener un psicólogo por escuela es imposible"

buscan que el brigadier estanislao lopez sea reconocido como heroe nacional: fue el padre del federalismo

Buscan que el brigadier Estanislao López sea reconocido como héroe nacional: "Fue el padre del federalismo"

Lo último

El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Último Momento
El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

El pasado viernes hubo 65 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Falleció Luis Brandoni, una leyenda del cine, el teatro y la televisión de Argentina

Falleció Luis Brandoni, una leyenda del cine, el teatro y la televisión de Argentina

Talleres ganó y metió presión: Unión quedó contra las cuerdas en la Zona A

Talleres ganó y metió presión: Unión quedó contra las cuerdas en la Zona A

Ovación
¡Unión es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

¡Unión es de la Liga Nacional! El Tate goleó a San Martín (C) y aseguró su permanencia

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Malena Santillán sumó otro logro internacional: medalla de plata en Panamá

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Capibaras se presenta en Uruguay en el cierre de la octava fecha

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Colón empieza a moverse: dos nombres en carpeta para reforzar el plantel

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Trágico final del Rally Sudamericano en Mina Clavero

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"