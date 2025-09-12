En el tradicional almuerzo por el Día de la Industria, el dirigente destacó el "ADN industrial" de Santa Fe y la necesidad de políticas que fomenten desarrollo económico con inclusión social.

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió "un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión"

En Las Parejas, con motivo del Día de la Industria , la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) reunió a empresarios, funcionarios y representantes del sector productivo en un almuerzo que subrayó la importancia de la industria como motor de desarrollo provincial y nacional.

El presidente de Fisfe, Javier Martín , fue el protagonista principal del encuentro y pidió “un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión” , destacando que “Santa Fe tiene ADN industrial” . En su intervención, valoró la digitalización del Estado provincial a través de iniciativas como la Licencia Ambiental, la Ventanilla Única de Inversiones y el programa TecnoIndustria .

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio

Martín también resaltó la capacidad de la provincia para “proveer a sectores de gas, petróleo y minería” y el respaldo oficial en ferias y mesas sectoriales, y subrayó que el Santa Fe Business Forum se ha transformado en una herramienta clave para promover empresas y productos locales.

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN SANTA FE CAYÓ 5,2% EN JULIO E INTERRUMPIÓ SU RECUPERACIÓN

Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe. Agosto de 2025.



En segundo plano, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó la potencia del interior productivo y reafirmó que la provincia será “la locomotora del cambio que empuje a la Argentina a un camino diferente”. Destacó que “cuando los industriales ganan un peso lo reinvierten en producción. Eso somos los santafesinos” y aseguró que su gobierno es aliado del sistema productivo. Además, anunció 120 millones de dólares en desarrollo energético y destacó programas de acompañamiento al sector para contrarrestar las altas tasas de interés a nivel nacional.

fisfe martin y pullaro

La vicegobernadora Gisela Scaglia subrayó que “hoy nos toca defender a la provincia, a la industria y a lo que nos hace orgullosamente santafesinos”. Recordó que Santa Fe es grande y pujante porque ustedes invierten en sus fábricas y generan trabajo, y señaló que la provincia debe ser modelo para sacar adelante al país.

El encuentro, realizado en el Sportivo Atlético Club, contó con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini; el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci, legisladores provinciales y nacionales, además de intendentes y presidentes comunales.

Javier Martín cerró el evento destacando que la industria no solo es un motor económico, sino también una herramienta para construir un país más justo y con mayor inclusión social.