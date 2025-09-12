Uno Santa Fe | Santa Fe | Constitución

Monteverde: "La convención constitucional perdió una oportunidad histórica de transformación"

El convencional Juan Monteverde cuestionó el resultado de la reforma constitucional de Santa Fe, señalando que el sistema consagrado mantiene los mismos esquemas que llevaron a la crisis actual, y destacó la renovación política de su espacio como alternativa de cambio.

12 de septiembre 2025 · 18:42hs
Monteverde: La convención constitucional perdió una oportunidad histórica de transformación

Monteverde afirmó que lo sucedido en la convención para la reforma de la Constitución de Santa Fe, “tiene que ver más con lo que pasa afuera o con lo que pasó antes, que con lo que pasó en la Convención”.

Señaló que la oportunidad de generar transformaciones profundas del sistema se perdió y que el sistema institucional y de poder consagrado en la nueva constitución sigue siendo muy parecido al que provocó la actual crisis de representación.

El concejal rosarino agregó que, a pesar de esto, la convención permitió el resurgimiento y reorganización de un campo político que en 2023 había sufrido una derrota importante.

LEER MÁS: Los diez convencionales reformadores que no acompañaron con su firma la nueva Constitución de Santa Fe

“Empezamos a construir un camino que no se resigna a este presente y apuesta a la unidad y la renovación en un momento muy complejo”, explicó Monteverde.

Para Monteverde, la mayoría de la clase política santafesina sigue pensando que “emparchando el sistema que tenemos vamos a poder tener una vida mejor”, mientras que una parte de la ciudadanía siente que cada vez trabaja más y tiene menos, sin sentirse representada por la política.

Monteverde destacó que su espacio, a través de la lista de unidad encabezada por Karen Tep, busca ser la voz de quienes hoy se sienten desanimados y ofrecer una alternativa de gobierno en 2027 para ciudades, provincia y país. “Ya llevamos demasiados años emparchando este sistema; nos tenemos que animar a construir un sistema nuevo”, concluyó.

Constitución Juan Monteverde Convención
Noticias relacionadas
Los diez convencionales reformadores que no acompañaron con su firma la nueva Constitución de Santa Fe

Los diez convencionales reformadores que no acompañaron con su firma la nueva Constitución de Santa Fe

La Legislatura se prepara para un acto histórico al cual están invitados todos los santafesinos 

Cómo será la ceremonia de jura de la nueva Constitución de Santa Fe después de 63 años

Pullaro valoró que “tenemos una Constitución de avanzada, que nos ubica en un lugar diferente en la República Argentina, que nos muestra que hemos logrado mucho consenso”. 

Pullaro sobre la nueva Constitución: "Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos"

Día histórico para Santa Fe: la convención aprobó la nueva Constitución provincial

Día histórico para Santa Fe: la convención aprobó la nueva Constitución provincial

Lo último

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Último Momento
Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Ovación
Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional