Monteverde: "La convención constitucional perdió una oportunidad histórica de transformación"

El convencional Juan Monteverde cuestionó el resultado de la reforma constitucional de Santa Fe, señalando que el sistema consagrado mantiene los mismos esquemas que llevaron a la crisis actual, y destacó la renovación política de su espacio como alternativa de cambio.

Monteverde afirmó que lo sucedido en la convención para la reforma de la Constitución de Santa Fe , “tiene que ver más con lo que pasa afuera o con lo que pasó antes, que con lo que pasó en la Convención”.

Señaló que la oportunidad de generar transformaciones profundas del sistema se perdió y que el sistema institucional y de poder consagrado en la nueva constitución sigue siendo muy parecido al que provocó la actual crisis de representación.

El concejal rosarino agregó que, a pesar de esto, la convención permitió el resurgimiento y reorganización de un campo político que en 2023 había sufrido una derrota importante.

“Empezamos a construir un camino que no se resigna a este presente y apuesta a la unidad y la renovación en un momento muy complejo”, explicó Monteverde.

Para Monteverde, la mayoría de la clase política santafesina sigue pensando que “emparchando el sistema que tenemos vamos a poder tener una vida mejor”, mientras que una parte de la ciudadanía siente que cada vez trabaja más y tiene menos, sin sentirse representada por la política.

Monteverde destacó que su espacio, a través de la lista de unidad encabezada por Karen Tep, busca ser la voz de quienes hoy se sienten desanimados y ofrecer una alternativa de gobierno en 2027 para ciudades, provincia y país. “Ya llevamos demasiados años emparchando este sistema; nos tenemos que animar a construir un sistema nuevo”, concluyó.