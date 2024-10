El rector de la UNL, previo a la marcha universitaria: "No alcanza el presupuesto y tampoco somos prioridad"

Presupuesto acotado de la UNL

El rector de la UNL, Enrique Mammarella, se posicionó sobre el presente de la UNL en relación a las complicaciones presupuestarias que afronta a diario la universidad en diálogo con UNO 106.3: "Desde el presupuesto acotado estamos tomando decisiones más por urgencias que por la importancia de las actividades. Hay muchas actividades frenadas tratando de priorizar a cosas que la universidad no puede paralizar, no nos está alcanzando el presupuesto. Lo trabajamos con gestiones ante los gobiernos provinciales y municipales".

enrique mammarella.jpg El rector de la UNL, Enrique Mammarella. Jose Busiemi

Becas atrasadas

En relación a alumnos que no pudieron seguir con sus investigaciones en su campo científico producto de falta de fondos para becas nacionales, Mammarella resaltó: "Lamentablemente la ciencia y la tecnología no son prioridad. Teníamos 42 estudiantes que deberían empezar con estas becas estímulo para la inserción de jóvenes que durante su carrera de grado hacen un plan de trabajo para hacer investigación de 12 meses, similares a los que tiene la universidad. No tienen el OK del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para comenzar".

"Hay más de 200 trabajos que se presentan y se exponen de parte de estudiantes de grado y posgrado, pensando en que la ciencia y la tecnología pueda ser su campo para desarrollarse. Estamos hablando de becas de unos 25.000 pesos luego del 300% de aumento que no van a poder empezar y esperamos que se resuelva", remarcó sobre esto el rector.

"Tenemos 174 becas de 30.000 pesos mensuales con presupuesto de la UNL. Son adicionales que nos permitirían becar a unas 200 personas por año. Deberíamos buscar la forma para resolverlo y poder incluirlos en estas becas. Lo peor que puede pasar es perder capacidad y vocaciones científicas, será responsabilidad de los rectores ocuparnos de esto que el Gobierno no lo hace", continuó.