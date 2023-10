El rector de la UNR desobligó a los estudiantes de asistir a clases para que marchen contra los vouchers de Milei

unr vouchers estudiantes (2).jpg

Bartolacci aclaró que la universidad permanecerá abierta y que la medida solo busca favorecer una instancia de expresión de la comunidad universitaria, pero de ningún modo una obligación.

“Cuarenta años de democracia no han servido para nada para Bartolacci de entender lo que significa la pluralidad de ideas y el respeto a las distintas posiciones políticas. Me parece de una gravedad institucional inusitada porque Bartolacci no es un docente más, es el rector de la UNR y es el que tiene que dar el ejemplo y el primero que tiene que cumplir con el estatuto de la Universidad que garantiza la pluralidad de ideas. Si un rector opina algo, me parece fantástico que opine, pero no por eso puede cancelar la idea distinta o cerrar la universidad un día o una hora, simplemente porque no le gustan las ideas de un candidato presidencial”, observó Mayoraz, en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2).

Embed El rector de la UNR @fbartolacci resolvió cerrar la Universidad mañana para que la comunidad pueda protestar contra “las políticas de Milei”. Con @romidiezok y los integrantes de LLA presentamos una nota para que se retracte. 40 años de democracia y no aprendió nada. Autoritario… pic.twitter.com/41791NfbNs — Nicolás Mayoraz (@NicolasMayoraz) October 3, 2023

Ante la polémica, Bartolacci corrigió: “Es falso, no se cierra la Universidad ni se suspenden las actividades, es un uso y costumbre precisamente en respeto que contemplemos el derecho que le asiste a nuestra comunidad poder participar de esas actividades, es simplemente eso”.

Además de Diez y Mayoraz, Froilán Ravena y Marcos Peyrano, firmaron la intimación al rector para que revise la medida que desobliga a los docentes y alumnos de sus actividades de este miércoles para participar de la marcha “Ni vouchers ni aranceles” que comenzará a las 15 con una marcha desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera donde se realizará un festival musical de cierre a partir de las 19.

