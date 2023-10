Transición en Educación: los principales ejes de la discusión entre los equipos técnicos de Perotti y Pullaro

Víctor Debloc, ministro de Educación actual, ponderó el encuentro a su término: "Fue una muy buena reunión junto a Carolina Piedrabuena y con José Goiti. Hemos conversado sobre asuntos pedagógicos, administrativos, de infraestructura en líneas generales y el tiempo que nos toca vivir tanto al gobierno saliente como al gobierno entrante".

Sobre los ejes entre los que se basa la transición entre gestiones, Debloc afirmó: "Configuramos una línea de temas que ellos proponen, los cuales miraremos detenidamente. No se esbozaron todos los temas sino solamente dos o tres, con lo cual dialogamos para dar apertura a este intercambio porque si bien se parte de un equipo del gobierno entrante pero no saben si van a formar parte del área educativa o no."

transicion educacion.jpg Primer encuentro entre la actual gestión provincial educativa y la gestión entrante.

"Con la apertura que tuvimos y que ellos tuvieron también creemos que podemos ir entendiéndonos porque la sociedad necesita que se haga una transición ordenada y cuidada para que cada uno sepa que le cabe esperar", afirmó.

"Nosotros decimos que la dejamos bien, con mucho trabajo y esfuerzo. También con un signo de calidad que es promover cambios, innovaciones, experiencias pedagógicas nuevas que serán evaluadas por nosotros y por el gobierno entrante", concluyó.