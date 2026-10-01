"El Refugio", un espacio en el Hospital Alassia para acompañar y que esperen las familias

Impulsado por la Fundación de Cardiopatías Congénitas y financiado por la Provincia de Santa Fe brinda contención a familias de nenes internados en el hospital

En el marco del Día Mundial del Corazón, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, inauguró “El Refugio” en el hospital de Niños “Orlando Alassia” , un nuevo espacio destinado a las familias que acompañan a niños que atraviesan cirugías y tratamientos por cardiopatías congénitas . La obra, impulsada por la Fundación de Cardiopatías Congénitas, fue ejecutada con fondos provinciales.

De esta manera, el efector de la capital santafesina incorpora un espacio confortable dentro de la institución que atiende situaciones de alta complejidad pediátrica y recibe familias del centro norte de la provincia.

Es un espacio diseñado como una sala de espera, descanso diurno y contención emocional. Está pensado para que los padres y allegados de niños que atraviesan intervenciones quirúrgicas u otras prácticas complejas puedan pasar de manera digna las largas horas de espera dentro del hospital (cuenta con sillones y sectores para reposar y asistencia de salud mental), evitando que deban permanecer en pasillos o escaleras.

Durante el acto, Ciancio valoró el trabajo de las Fundación, “de estas mujeres valiosas” y sobre el nuevo espacio señaló que se referencia en un “proceso de cuidado de la salud de los santafesinos, de niños, que se hacen atender en este gran hospital”.

"Desde el Gobierno Provincial acompañamos para que este lugar pueda hacerse realidad. El Refugio existe porque existe una política de salud que trasciende los gobiernos, que es llevada adelante por un enorme equipo de profesionales y la sumatoria de tecnología”, destacó la titular de la cartera sanitaria santafesina.

A continuación, Ciancio puso en valor el proceso de fortalecimiento del Programa Provincial de Cardiopatías Congénitas, que durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro se consolidó como una política de Estado: “Hace varios años se toma la decisión de sostener el convenio para realizar aquí las cirugías cardiovasculares. Esto es una política de Estado, que nos va a trascender”.

El Gobierno Provincial invierte “más de 1.200 millones de pesos por año para que los pacientes no tengan que trasladarse a otra provincia”, destacó la ministra y detalló que en el primer semestre del 2026 ya se realizaron 48 cirugías, y en todo el 2023 fueron 11. “Esto es posible por las capacitaciones del personal, el compromiso de todo el hospital y la inversión en tecnología”.

Estuvieron presentes la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; integrantes de la Fundación de Cardiopatías Congénitas, presidida por Erica Bode; el secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni; el director del Hospital, Pablo Ledesma y demás integrantes del efector.

La salud, política de Estado

Scaglia destacó este nuevo espacio: “Es una muestra más de lo que Santa Fe entiende por salud pública, porque estamos en un hospital donde dentro de poco vamos a inaugurar un ala nueva. Todos estamos trabajando de la mano, con las fundaciones, porque esto no se hace solo. La lucha de las familias nos importa, por eso van a contar con un espacio que va a acompañar a las familias para atravesar situaciones difíciles”.

“El Refugio existe porque existe una política de salud que trasciende los gobiernos, y que es llevada adelante por un enorme equipo de profesionales”, destacó la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, señaló: “Muchos, cuando tienen un problema de salud, quieren irse a Buenos Aires porque piensan que solo allá está lo mejor, pero acá queda la familia, hermanitos de quien se va a operar, por eso el trabajo de la Fundación y del Programa de Cardiopatías Congénitas es tan necesario para que puedan quedarse en esta ciudad para recibir una mejor atención cada día”.

Por su parte, Mónica Patiño, integrante de la Fundación, señaló la importancia de este nuevo espacio con el que cuentan las familias en el Hospital Alassia: “Hoy lo que pasa en Santa Fe no pasa en el resto del país. Que sea operado un niño, que su familia no tenga que trasladarse y que esa cirugía esté en manos de un equipo altamente calificado, implica menos recuperación y menos secuelas”.

“El Refugio es tecnología que acompañamos desde lo humano. Y es para todos las familias que atraviesan tener un hijo en el quirófano, para que estén en un lugar seguro, para amortiguar un momento complicado”, finalizó.

Homenaje al doctor Alberto Molina

Durante el acto, la Fundación de Cardiopatías Congénitas impuso el nombre del “Doctor Alberto «Pupi» Molina” a la sala de Hemodinamia del Hospital, en reconocimiento a su rol pionero en cardiología intervencionista pediátrica. El momento contó con la presencia de familiares y de integrantes del equipo de salud del Hospital Alassia, junto a representantes de la Fundación y autoridades provinciales y locales.