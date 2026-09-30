Paro de médicos y odontólogos de Pami: reclaman una recomposición de honorarios y solo atenderán urgencias hasta el viernes

La medida de fuerza comenzó este miércoles y se extenderá hasta el 2 de octubre. APPAMIA cuestiona los valores ofrecidos por el organismo y el sistema de remuneración establecido por la Resolución 1107/2026. Durante el paro se atenderán urgencias y se emitirán recetas para medicamentos crónicos.

Paro de PAMI. Médicos y odontólogos iniciaron una medida de fuerza de 72 horas por reclamo de recomposición de honorarios.

Médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para Pami iniciaron este miércoles un paro de 72 horas en reclamo de una recomposición de sus honorarios. La medida de fuerza se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y afecta la atención habitual de los afiliados que tienen turnos programados con profesionales adheridos.

La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) , que cuestiona el esquema de remuneración vigente y reclama una mejora en los valores que reciben los prestadores. El conflicto se profundizó luego de que las conversaciones entre la entidad y las autoridades del organismo no permitieran alcanzar un acuerdo.

El reclamo también está vinculado con los cambios introducidos por la Resolución 1107/2026, que modificó desde abril el sistema de pagos a los profesionales. Desde APPAMIA sostienen que ese esquema afectó los ingresos de médicos y odontólogos y reclaman su revisión.

Al respecto, Fernanda Scoccia, referente de APPAMIA y médica prestadora de Pami, explicó que el conflicto surgió luego de una negociación que no permitió alcanzar un acuerdo sobre los valores.

“Nosotros representamos a los profesionales de la salud que son prestadores del Pami”, explicó Scoccia, quien remarcó que el incremento ofrecido no alcanza, según la organización, para cubrir los costos de funcionamiento de los consultorios.

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Cuánto cobran los médicos y odontólogos de Pami

Scoccia detalló que, de acuerdo con el esquema actual, los médicos de cabecera reciben actualmente $2.100 por afiliado asignado. Ese monto contempla distintas prestaciones y tareas que exceden la atención dentro del consultorio.

“El médico de cabecera, hoy, por atender un afiliado al Pami cobra un único haber que son 2.100 pesos por paciente. Esto es para atenderlo las veces que el paciente necesite, para hacerle las recetas, las órdenes, las derivaciones, el empadronamiento por diabetes, las órdenes por pañales”, señaló en diálogo con Radio EME.

La profesional remarcó que la tarea no se limita al horario de atención presencial. “El trabajo del médico es extenuante y no dura solo las 21 horas de consultorio”, sostuvo.

En el caso de los odontólogos, Scoccia indicó que el valor actual es de $374 por afiliado. Además, señaló que existen límites en la cantidad de personas asignadas a cada profesional. Según explicó, un médico de cabecera puede tener hasta 700 afiliados, mientras que los odontólogos pueden contar con entre 1.500 y 2.000 personas.

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El aumento ofrecido por Pami

El conflicto se profundizó luego de la última reunión entre los representantes de los profesionales y las autoridades del Instituto. “Después de arduas negociaciones, anoche terminó la reunión. En realidad fue durante la tarde, con las altas autoridades, con el director ejecutivo y el subdirector también. Nos otorgaron un aumento que creímos insuficiente”, explicó Scoccia.

Según detalló, la propuesta llevaría a partir de octubre el valor para los médicos de cabecera a $3.000 por afiliado, mientras que para los odontólogos ascendería a $500.

Pami delegación Santa Fe gentileza

“Para el médico de cabecera el valor sería, a partir del mes de octubre, de 3.000 pesos, y para el odontólogo de 500. No llegamos a cubrir los gastos del consultorio”, afirmó.

Desde APPAMIA también cuestionan el impacto del esquema de remuneración que comenzó a regir en abril. La entidad sostiene que los cambios redujeron los ingresos de los profesionales y reclama que se reabra la discusión sobre los honorarios.

Scoccia aclaró que las negociaciones se mantienen directamente con las autoridades de Pami y destacó que existe diálogo entre ambas partes.

“Tenemos muy buena relación con ellos. De hecho, nos han recibido ayer, hemos tratado de llegar a un acuerdo, pero lo que hay disponible para ofrecer de aumento no nos es suficiente”, sostuvo.

Cómo será la atención durante el paro

Durante las 72 horas de protesta, los profesionales adheridos mantendrán la atención de situaciones urgentes y la confección de recetas correspondientes a medicamentos crónicos o patologías prevalentes. Los turnos programados deberán ser reprogramados.

“Los vamos a reprogramar, pero también les quiero decir que vamos a estar en nuestros consultorios. Las urgencias están garantizadas y también la confección de recetas de medicamentos crónicos. Ningún paciente se va a quedar sin la atención de la urgencia y sin su receta”, explicó Scoccia.

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La medida continuará durante este jueves y viernes. La actividad habitual se retomará una vez finalizadas las 72 horas, mientras los profesionales esperan conocer si se reabre una instancia de negociación.

En algunas jurisdicciones se informó que la adhesión puede variar entre profesionales, por lo que los afiliados deberían consultar previamente con su médico de cabecera u odontólogo para confirmar si el turno previsto se mantiene o debe ser reprogramado.

Reclamo por el financiamiento de Pami

Scoccia también vinculó el conflicto por los honorarios con la situación financiera del organismo y sostuvo que debería existir un mayor aporte del Tesoro Nacional.

“Lo que falta es un aporte del Tesoro Nacional. Falta una decisión del Ministerio de Salud de pedir la partida y del Ministerio de Economía de girarlo”, afirmó.

La referente gremial sostuvo que el esquema actual de financiamiento de Pami genera dificultades debido, entre otros factores, a la relación entre trabajadores activos y jubilados.

“El Pami, como está estructurado hoy, tiene déficit. Porque la parte de los aportantes, los trabajadores activos en relación de dependencia, hoy son pocos y en porcentaje sus sueldos están muy atrasados”, planteó.

También mencionó la situación de los jubilados y señaló que el organismo dejó de recibir recursos que anteriormente estaban vinculados al impuesto PAÍS.

“A esto se suma el impuesto PAÍS: un porcentaje estaba destinado al financiamiento del Pami y también dejó de recibirse. Para que esto funcione se necesita un aporte del Tesoro que hoy no se está girando”, sostuvo.

“La salud no es un gasto”

Para Scoccia, el debate excede la discusión por los honorarios y alcanza al financiamiento general del sistema sanitario.

“La salud no es un gasto, como está vista: es un derecho, es una obligación del Estado”, afirmó.

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La referente de APPAMIA también advirtió sobre el impacto económico que, según su mirada, genera la falta de recursos en distintos sectores vinculados al sistema de salud.

“Es una rueda sin fin. Al cortar el ingreso estás generando esta situación en el Pami, en los empleados que trabajan para el Pami, en los médicos, y terminás generando la situación en el comercio de barrio”, señaló.

El paro continuará hasta el viernes

El paro de médicos de cabecera y odontólogos de Pami continuará hasta el viernes 2 de octubre inclusive. Durante ese período, los profesionales adheridos limitarán la atención a situaciones urgentes y mantendrán la emisión de recetas para medicamentos crónicos o patologías prevalentes, mientras que los turnos programados serán reprogramados.

APPAMIA reclama una recomposición de los honorarios y cuestiona el esquema de pagos implementado por Pami desde abril. Mientras continúa la medida de fuerza, el sector espera una nueva instancia de diálogo con las autoridades del organismo para discutir los valores de las prestaciones y el futuro del sistema de remuneración.