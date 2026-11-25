El indicador retrocedió un 2,4% durante la jornada, luego de superar los 1.120 puntos en las primeras operaciones. La mejora estuvo acompañada por el repunte de Wall Street, aunque persisten las dudas de los inversores por la deuda y la actividad económica.

El riesgo país argentino terminó este miércoles en 1.067 puntos básicos , con una caída del 2,4% respecto de la jornada anterior. La baja se produjo luego de que el indicador llegara a marcar un máximo de 1.128 puntos durante las primeras operaciones.

La recuperación estuvo vinculada principalmente con el desempeño de los bonos soberanos en dólares, que avanzaron hasta un 2% , en una jornada en la que también mejoraron las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Entre las subas se destacaron Telecom, con un avance del 4,8%, y Grupo Financiero Galicia, con un 4,2%.

El movimiento acompañó la recuperación de los principales índices de Wall Street y permitió que el indicador elaborado por J.P. Morgan volviera a ubicarse por debajo de las 1.100 unidades.

Sin embargo, la mejora de este miércoles no modifica la tendencia que mostró el riesgo país durante noviembre. En lo que va del mes acumula un incremento cercano al 35% y se encuentra casi tres veces por encima de los 402 puntos que había registrado como mínimo en julio.

Entre los factores que mantienen la cautela del mercado aparecen las señales de recesión que dejó el último dato de actividad económica del INDEC, el ritmo de acumulación de reservas y los compromisos financieros que deberá afrontar el país en 2027.

En particular, los vencimientos de deuda previstos para ese año están estimados en 24.900 millones de dólares, una cifra que forma parte de las preocupaciones de los inversores y condiciona las expectativas sobre la capacidad de financiamiento de la Argentina.