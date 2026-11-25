El intendente Juan Pablo Poletti aceptó la salida de Susana López, tras conocerse transferencias de dinero de la principal imputada a una asistente social municipal. Una persona continúa detenida.

La directora de Adultos Mayores de la Municipalidad de Santa Fe, Susana López, presentó su renuncia y el intendente Juan Pablo Poletti aceptó su salida del cargo. La decisión se conoció en medio de las investigaciones judiciales por el funcionamiento de geriátricos clandestinos en la ciudad y de las derivaciones que el caso generó dentro de la estructura municipal.

La renuncia se produjo luego de que trascendiera, en el marco de la causa, la existencia de transferencias de dinero realizadas por María Laura Milia Gamboa, principal imputada por el funcionamiento de estos establecimientos, a una asistente social del municipio. Si bien López no figura entre las personas involucradas en la investigación judicial, resolvió apartarse de sus funciones en medio de la repercusión del caso.

La salida de la funcionaria también se da después de que Poletti dispusiera una investigación sumaria interna para determinar si existieron responsabilidades dentro del ámbito municipal. La renuncia fue confirmada por fuentes del municipio.

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La investigación por los geriátricos clandestinos

La causa judicial se inició a partir de lo ocurrido el 29 de julio, cuando se produjo un incendio intencional en una residencia geriátrica ubicada en José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte. El fuego habría sido provocado por uno de los residentes como forma de protesta y para visibilizar las precarias condiciones en las que vivían las personas alojadas.

Tras la intervención policial y de los bomberos, se puso en marcha una investigación que derivó en la imputación de la propietaria del establecimiento, María Laura Milia Gamboa, por el delito de abandono de personas en relación con los siete adultos mayores que se encontraban en el lugar. La mujer permanece detenida con prisión preventiva.

También fue imputado el hombre que se desempeñaba como encargado de la residencia, aunque recuperó la libertad bajo el cumplimiento de medidas alternativas.

Además de las condiciones de alojamiento y cuidado, la Justicia investiga presuntas maniobras de estafa vinculadas con el cobro de jubilaciones y pensiones de los residentes. Según las denuncias, la propietaria habría percibido esos ingresos sin destinarlos a la atención de las personas alojadas. También se mencionaron posibles retenciones de documentos, tarjetas de débito e incluso propiedades.

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En ese sentido, el abogado de algunas de las víctimas, Martín Risso Patrón, había señalado que existían denuncias por el cobro de haberes previsionales, la retención de documentación y tarjetas bancarias, y la presunta apropiación de bienes de los adultos mayores.

Auditoría sobre el accionar de fiscales

En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lleva adelante una auditoría para evaluar el desempeño de los fiscales que recibieron las denuncias iniciales y que, según los cuestionamientos planteados, no habrían profundizado las investigaciones.

Los funcionarios bajo análisis son Roberto Olchese y Manuel Cecchini, cuyo accionar es objeto de una revisión interna.

Por otra parte, Florencia Gentile continúa al frente del Observatorio de Geriátricos de la Municipalidad de Santa Fe, organismo encargado del seguimiento y control de estos establecimientos.

Aunque ambas áreas trabajan sobre la problemática de los adultos mayores, tienen distintas dependencias dentro de la estructura municipal: la Dirección de Adultos Mayores depende de la Secretaría de Políticas Sociales, mientras que el Observatorio de Geriátricos forma parte de la Dirección de Derechos Ciudadanos.