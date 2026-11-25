El delantero regresó al Tatengue tras su experiencia en Patronato y continuará con la rehabilitación de su rodilla. Su retorno está previsto entre abril y mayo.

Mientras Unión comienza a diagramar el plantel para la próxima temporada, Diego Díaz ya se encuentra nuevamente en Santa Fe. El delantero regresó después de su experiencia en Patronato y se incorporó a los trabajos del conjunto rojiblanco para continuar con la rehabilitación de su rodilla, aunque todavía deberá atravesar varios meses de recuperación antes de regresar a la competencia oficial.

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Un regreso que todavía no representa una alternativa para Madelón

Entre los futbolistas que debían retornar a Unión después de sus respectivos préstamos aparece Diego Díaz, quien ya se encuentra trabajando en las instalaciones del club.

El atacante sufrió una rotura de ligamentos en septiembre, cuando defendía los colores de Patronato en la Primera Nacional. La gravedad de la lesión lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica y puso fin anticipadamente a su experiencia en el conjunto paranaense.

El delantero se incorporó al grupo durante la última semana de entrenamientos del año, aunque continuará con un programa de recuperación acorde a los tiempos que demanda su lesión.

De esta manera, Leonardo Madelón recupera a un futbolista perteneciente a la institución, pero no podrá considerarlo como una alternativa inmediata para el armado del equipo de cara al inicio de la próxima temporada.

Los plazos que maneja Unión para la vuelta de Diego Díaz

La prioridad será respetar cada etapa de la rehabilitación y evitar que la necesidad de regresar a la actividad termine condicionando su evolución física.

Las estimaciones indican que Díaz podría volver a competir entre abril y mayo de 2027, siempre que su recuperación avance favorablemente y no surjan complicaciones durante el proceso.

En consecuencia, el delantero se perdería el comienzo de la próxima temporada y deberá trabajar durante los primeros meses del año para recuperar su condición futbolística.

Mientras la dirigencia y el cuerpo técnico avanzan en la reconstrucción del plantel, Díaz afrontará un desafío diferente al de sus compañeros.

Su principal objetivo no estará relacionado con ganarse un lugar entre los titulares, sino con superar definitivamente una lesión que interrumpió su crecimiento futbolístico.

El regreso a Unión ya es una realidad. Ahora, Diego Díaz comenzará a transitar el camino hacia su vuelta a las canchas, con la ilusión de tener una nueva oportunidad con la camiseta rojiblanca durante 2027.