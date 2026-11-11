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Pronóstico del INA: "En 10 días el río Paraná llegará a los 5,70 metros en la ciudad de Santa Fe"

El hidrómetro del puerto local marcó 5,30 metros este miércoles, superando las proyecciones previas y ubicándose en el nivel de alerta para Santa Fe. El ingeniero Juan Borus confirmó que la masa de agua del valle fluvial comenzó a descender hacia el tramo Paraná-Santa Fe y anticipó que en los próximos 10 días el caudal alcanzará y oscilará sobre la marca crítica de los 5,70 metros, nivel de evacuación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

11 de noviembre 2026 · 13:43hs
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Crecida del Paraná: el puerto de Santa Fe marcó 5

José Busiemi

Crecida del Paraná: el puerto de Santa Fe marcó 5,128 metros y el INA advierte que el escenario de aguas altas se extenderá hasta 2027.

El panorama para la capital provincial y las zonas costeras adquiere una escala de mayor complejidad. El especialista e ingeniero Juan Borus, referente del Instituto Nacional del Agua (INA), presentó un exhaustivo diagnóstico sobre el comportamiento de la cuenca del río Paraná y confirmó que la ciudad de Santa Fe ingresará en una fase prolongada de aguas altas que afectará la región durante las próximas semanas y se extenderá hasta los primeros meses de 2027.

El informe técnico coincide con las mediciones oficiales tomadas en el puerto de Santa Fe durante la jornada de este miércoles 11 de noviembre, donde el hidrómetro registró una marca de 5,30 metros, un valor que perforó las estimaciones iniciales trazadas por los modelos de simulación hídrica.

"El ascenso va a continuar achatándose y estabilizándose muy gradualmente de aquí a 10 días. En ese plazo estaremos alcanzando el nivel de evacuación en Santa Fe (5,70 metros), quedando oscilante en esos valores. Todo el valle fluvial río arriba ya está totalmente tomado y esa gran masa de agua comenzó a transitar de manera gradual por el tramo Paraná-Santa Fe", sostuvo Juan Borus, ingeniero del Instituto Nacional del Agua (INA).

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El tránsito de la onda de crecida y el umbral de evacuación

Según la explicación brindada por el especialista del INA, el comportamiento actual responde al llenado progresivo del sistema de islas y planicies de inundación ubicadas aguas arriba. Una vez completada la saturación de los valles fluviales superiores, el volumen de agua comenzó a desplazarse en forma de una gran onda de propagación lenta.

Esta dinámica situará al hidrómetro local en un terreno crítico en el corto plazo:

Nivel de evacuación oficial: establecido normativamente en los 5,70 metros para el Puerto de Santa Fe.

Proyección a 10 días: las estimaciones prevén que la curva de ascenso pierda velocidad pero continúe subiendo de forma sostenida hasta superar y oscilar en torno a la marca de los 5,70 metros.

Factores morfológicos: Borus aclaró que el escenario general era cualitativamente esperable debido al antecedente de la bajante histórica registrada entre 2020 y 2023, aunque la morfología modificada del cauce dificultaba la cuantificación exacta del caudal.

Un escenario de aguas altas que se prolongará hasta 2027

Uno de los puntos centrales del informe radica en la persistencia del fenómeno en el tiempo. Desde el Instituto Nacional del Agua remarcaron que el estado de alerta no será un episodio pasajero de pocas jornadas, sino un cuadro hidrológico que mantendrá elevados los niveles durante la transición de año e inclusive a lo largo de los primeros meses de 2027.

Ante esta perspectiva, las autoridades sanitarias, de Protección Civil y de Gestión Hídrica deberán sostener los esquemas de monitoreo sobre las defensas urbanas, la operación continua de las estaciones de bombeo y la logística de asistencia a familias en las cuencas del río Paraná y el río Salado, especialmente si se desencadenan nuevos eventos de precipitaciones de volumen sobre la región de la Mesopotamia y el sur de Brasil.

Río Paraná INA
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