El río Paraná superó los 5 metros en Santa Fe y refuerzan los operativos en las zonas bajas

El nivel del río en el puerto local llegó a los 5,02 metros durante la medianoche de este martes, tras subir 15 centímetros. La Municipalidad mantiene un operativo preventivo, amplía los módulos habitacionales y refuerza los trabajos en las defensas.

El río Paraná superó los 5 metros en el puerto de Santa Fe y continúa en ascenso. Según los registros de la medianoche de este martes 10 de noviembre, la altura llegó a los 5,02 metros, luego de experimentar una suba de 15 centímetros.

La marca se acerca al nivel de alerta establecido para la ciudad de Santa Fe, que es de 5,30 metros, mientras que el nivel de evacuación está fijado en 5,70 metros.

Ante este escenario, la Municipalidad mantiene activo un operativo de prevención y asistencia en los sectores más comprometidos por el avance del agua, principalmente en las zonas bajas de la ciudad y el área de Vuelta del Paraguayo.

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Crecida del Paraná: diez familias reciben asistencia en Santa Fe

Hasta el momento, el municipio informó que son diez las familias asistidas, que representan un total de 36 personas: 15 adultos y 21 menores.

Todos los grupos familiares permanecen alojados en los módulos habitacionales del Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en la jurisdicción de Alto Verde, donde reciben acompañamiento alimentario y sanitario.

En paralelo, personal municipal y voluntarios de la Asociación Civil TECHO trabajan en la construcción de nuevos módulos habitacionales para ampliar la capacidad de alojamiento. El objetivo es contar con más espacios disponibles ante un eventual incremento de los traslados durante los próximos días.

Trabajos en las defensas y cierre preventivo de compuertas

Como parte del operativo por la crecida del río Paraná, el municipio también reforzó las tareas sobre la infraestructura de protección hídrica.

Durante la mañana del lunes se concretó el cierre preventivo de compuertas en distintos puntos de bombeo de Alto Verde, para impedir que el agua del río ingrese a través de los conductos de drenaje pluvial.

En caso de registrarse precipitaciones, está prevista la activación inmediata de electrobombas y equipos móviles para evacuar el agua acumulada dentro de las zonas protegidas.

Además, las áreas técnicas realizan trabajos de recomposición y mantenimiento de los terraplenes de defensa, que incluyen alteo de caminos y relleno de cárcavas para garantizar la estabilidad de las estructuras.

En barrio La Boca, en tanto, continúa funcionando una línea especial de colectivos para garantizar el traslado y la conectividad de los vecinos ante las dificultades de circulación terrestre provocadas por la crecida.

Las recomendaciones ante la crecida del río Paraná

Desde el gobierno local reiteraron una serie de medidas preventivas para quienes viven o circulan por las zonas ribereñas.

Entre las principales recomendaciones, solicitaron extremar las precauciones en la costa por la presencia de camalotes, fauna fluvial desplazada y posibles desbordes puntuales.

También recordaron que está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, extraer arena, piedra o tierra de esas estructuras, arrojar residuos en canales de desagüe y realizar quemas de pastizales o ramas.

Para quienes realizan actividades náuticas, se pidió respetar las indicaciones de la Prefectura Naval Argentina y navegar con especial prudencia en el sector de islas.

Ante situaciones irregulares, obstrucciones en bocas de tormenta o pedidos de asistencia, los vecinos pueden comunicarse durante las 24 horas con la Línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000. También están disponibles el chat de la aplicación Santa Fe y el sitio web oficial del municipio.