Pronóstico en Santa Fe: suben las temperaturas y el viernes llegará a los 37°

El calor irá en aumento en la ciudad de Santa Fe durante los próximos días, con una máxima prevista de 37° para el viernes. El pronóstico también anticipa posibles lluvias débiles entre la noche de este martes y las primeras horas del miércoles

El comienzo de este martes e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y una temperatura de 20.5º a las 8 de la mañana y una m áxima prevista de 30° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, con aporte principalmente cálido y húmedo arribando a la región en todos los niveles de la troposfera, las condiciones tienden a inestabilizarse de forma lenta y gradual . Esta situación genera que si bien la jornada comienza mayormente soleada, la nubosidad vaya en aumento con posibilidades de algunas lluvias débiles hacia la noche y sobre todo la madrugada de mañana miércoles. Respecto de las temperaturas , se mantiene su tendencia en gradual ascenso .

Miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones relativamente estables a algo inestables con posibles lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso, sobre todo las máximas, 32º. Mínima 17º. Vientos leves a moderado del sector este/noreste, cambiando a calmos o leves de direcciones variables.

En tanto para el jueves se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde y tarde/noche con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 19º y máxima 35º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste, disminuyendo su intensidad por momentos a calmos.

Por último se espera un viernes con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo durante las primeras horas del día con condiciones algo inestables a relativamente estables, pero con tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 21º y máxima 37º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

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