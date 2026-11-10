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#ModoVacuna: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación

El programa de inoculación gratuita continúa recorriendo distintos espacios públicos de la ciudad para atender a la población de riesgo y adultos mayores, entre otros.

10 de noviembre 2026 · 07:06hs
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La Municipalidad continúa con la campaña de vacunación itinerante

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La Municipalidad continúa con la campaña de vacunación itinerante

La Municipalidad continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La iniciativa está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir las dosis correspondientes contra la gripe y la neumonía.

Además, durante el mes de diciembre, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta dosis protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo y brinda protección temprana al recién nacido.

También podrán acercarse todas aquellas personas que necesiten completar su carnet de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por el municipio junto al Ministerio de Salud provincial es alcanzar al menos un 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo en las zonas priorizadas.

Vacunación itinerante: dónde y cuándo

Esta semana, el dispositivo itinerante estará presente el sábado 14, de 9.30 a 12.30, en la Asociación de Comerciantes de la Avenida Aristóbulo del Valle (ACAAV), ubicada en Aristóbulo del Valle 6726.

Quienes no puedan acercarse al operativo podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI para controlar su carnet y completar las dosis correspondientes.

Para obtener más información o realizar consultas, está disponible el WhatsApp 342 611 6585.

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