El testimonio del docente Juan Trigatti tras su absolución: "Fue un desahogo después del sufrimiento y el dolor"

En diálogo con LT10, el docente narró: "Fue un tiempo durísimo para nosotros. Una cosa así no solo lo afecta a uno en particular sino que afecta a todos los que tiene cerca y que nos quieren, compartiendo este sufrimiento. Nuestra vida quedó suspendida, uno todos los días se levantaba pensando en que pasará sin tener respuestas y con la incertidumbre en nuestra cabeza todo el tiempo hasta el pasado jueves. Fue como sacarse una mochila de piedras que nos oprimía el pensamiento, el corazón, toda la vida".

Vandalización de la casa

Recordando lo que fue el ataque y quema de su casa, además del robo de sus pertenencias y el asesinato de sus mascotas, Trigatti expresó: "Yo quedé detenido en Rosario por lo que estaba totalmente incomunicado, no tenía manera de vincularme con mi familia ni mi abogado. Ese día a la tarde mi esposa se enteró por redes sociales y amigos que se empezaron a contactar con ellos, que nuestra dirección circulaba por redes sociales, allí fue que decidieron salir de la casa mi esposa y mis tres hijos".

casa profesor acusado de abuso 6.jpg Vivienda de Trigatti vandalizada. UNO Santa Fe

"De esto me enteré dos días después cuando vine a la primera audiencia. Empezaron a llegar personas de algunas de las familias que me habían denunciado frente a mi casa y la vandalizaron, la quemaron, mataron a nuestra perra Suri y a nuestra gata Roma, las mascotas de mis hijos que además de todo sufrieron eso. Sobre eso hay una causa iniciada pero nunca se avanzó en la investigación", continuó.

El acompañamiento de su esposa

Haciéndose eco del acompañamiento de su esposa durante el proceso, el profesor manifestó: "Fernanda prácticamente se recibió de abogada en este tiempo. Desde lo humano, este mes cumplimos 25 años de casados y hace 31 años que estamos juntos, para mi Fernanda es mi vida al igual que mis hijos. Ella junto con Macarena Olivera y con Marcos Barceló formaron un equipo de trabajo, ella se dedicó todo este tiempo para investigar, analizar todas las irregularidades".

Absolución en Tribunales

Sobre lo que sintió al momento de oír que el Tribunal lo daba como absuelto de todos los cargos, Trigatti indicó: "En ese momento sentí que me sacaba de encima dos toneladas de piedras. Por supuesto me emocioné muchísimo y fue como un desahogo desde el sufrimiento y el dolor. Es indescriptible lo que a uno le sucede en ese momento porque para nosotros esto fue una pesadilla, una película de terror que nunca pudimos procesar".

"Nuestra vida desde ese 7 de octubre de 2021 quedó entre paréntesis. No podíamos pensar, vivir, sentir sin esa presión e incertidumbre, que fue lo más fuerte. No terminó aún, si bien el fallo es contundente", subrayó.

Para concluir, el docente afirmó que nunca más va a poder dar clases nuevamente: "El futuro es incierto pero más aliviado. En lo profesional creo que nunca más voy a poder dar clases, el miedo no me lo va a permitir. Durante más de 26 años di clases en distintos niveles, inicial, primario, secundario, adultos, grupos y estamentos sociales. No voy a poder volver nunca más. Lo principal es poder de a poco restituir nuestra vida familiar, poder recuperar todo este tiempo con los afectos, amigos y toda la gente que nos acompañó en este tiempo. Es tan pronto que todavía no caímos en lo que sucedió el jueves".