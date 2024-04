El testimonio de la joven atropellada y abandonada en avenida Freyre y Moreno: "Tengo lesiones en todo el cuerpo"

"Tengo quemaduras en el cuerpo , principalmente en el talón donde tuvieron que hacerme más de 10 puntos pero cuando me dijeron que podía caminar otra vez me puse fuerte y decidida a hacerlo a pesar de las molestias", afirmó Keila.

La mujer además tiene lesiones en el brazo izquierdo, la mano derecha, el tobillo izquierdo, la espalda, el hombro y tres puntos en la cabeza donde le ha quedado un pequeño hematoma que está controlado con medicación.

En cuanto a cómo sucedió el accidente la joven dijo: "Estaba circulando por Avenida Freyre, por el carril que me corresponde, cuando me pasó la camioneta, la cual no sé si llegó a verme y el conductor dobló y me llevó puesta. Digo que a lo mejor pudo no verme ya que al ver las imágenes que me mostraron de lo ocurrido se puede ver que hay otro auto que al llegar a la bocacalle, frena".

"Por suerte debo decir, más allá de lo que me pasó, que salí despedida de la moto porque si hubiera quedado enganchada, viendo las imágenes no sé si la estaría contando", aseguró la joven quien como muchos quedó impactada cuando le mostraron las imágenes de lo ocurrido.

"No importa la edad del conductor (74 años), podría por ello tener arresto domiciliario y no ir preso, lo que importa es lo que hizo, su actitud de no parar, seguir y escaparse a contramano, chocar otros automóviles. No sé qué tenía en la cabeza, qué le pasaba".

Si bien la motociclista ya obtuvo el alta y se encuentra en su casa, deberá seguir un tratamiento de control ambulatorio para el control del estado de las heridas.

