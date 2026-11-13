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La Municipalidad de Santa Fe presenta una agenda de actividades por el 25N en distintos espacios de la ciudad

En noviembre, en Santa Fe habrá ferias de emprendedoras, cultura y arte, espacios de sensibilización y talleres sobre violencia en entornos digitales

13 de noviembre 2026 · 15:57hs
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La Municipalidad de Santa Fe presenta una agenda de actividades por el 25N en distintos espacios de la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe presenta una agenda de actividades por el 25N en distintos espacios de la ciudad

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Municipalidad de Santa Fe desarrollará una agenda de propuestas para promover la reflexión, la prevención y la construcción colectiva de una sociedad libre de violencias.

La programación se extenderá durante todo el mes e incluirá puntos de sensibilización en espacios educativos y de salud, ferias de emprendedoras, actividades culturales y artísticas, además de talleres para abordar las distintas formas de violencia, entre ellas las que se producen en entornos digitales.

A través de esta agenda, se busca acercar herramientas de prevención, generar espacios de participación y fortalecer el trabajo comunitario para visibilizar y abordar las violencias por motivos de género.

Una agenda para compartir y reflexionar

La primera propuesta será el miércoles 18 de noviembre, con la instalación del Punto Violeta en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La iniciativa tendrá dos encuentros:

  • Miércoles 18, de 9.30 a 12.30, en la Plaza Bicentenario de Ciudad Universitaria.
  • Miércoles 25, de 10 a 12, en el hall de la Facultad de Ingeniería Química.

Por otra parte, el viernes 13, de 9 a 12, se realizará la propuesta “Economía Social en clave de género”, con una feria de emprendedoras y asociaciones civiles en la explanada del Molino Franchino. La jornada también contará con espacios de sensibilización vinculados a género, salud y Nueva Oportunidad, entre otras iniciativas.

El jueves 19, de 9 a 11, tendrá lugar un taller sobre violencia en entornos digitales, organizado junto a la Federación de Mutuales Brigadier Estanislao López. El encuentro se desarrollará en la sede de la entidad, ubicada en Mendoza 3259.

La agenda continuará el martes 24, de 9 a 12, con “Tramas colectivas para una vida sin violencias. Arte, salud y comunidad en la Peatonal”, en la plazoleta Fragata Sarmiento, sobre la peatonal San Martín. La jornada se llevará adelante junto a la Subgerencia de Innovación Comunitaria y la Dirección de Promoción de la Salud, con propuestas culturales, artísticas y de sensibilización.

Finalmente, el jueves 26, de 10 a 12, se instalará un Punto Violeta en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cristo Obrero, ubicado en Padre Catena 4389.

La iniciativa se realizará junto a la organización Mujeres por los Derechos.

Santa Fe mujeres Violencia agenda Ferias
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